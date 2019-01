Grupo Palace Resort choisit la solution logicielle de MEGA pour sa mise en conformité au RGPD

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur hôtelier, Grupo Palace Resort possède aujourd’hui dix complexes de luxe à Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen et Los Cabos au Mexique ainsi qu’un complexe en Jamaïque et un autre en cours de développement en République Dominicaine. Véritable référence des établissements cinq étoiles en Amérique du Sud, l’entreprise accorde une importance majeure dans la gestion des données confidentielles de ses clients. Conseillé par le cabinet d’avocats BGBG Abogados, Grupo Palace Resort était déjà en conformité avec la loi fédérale mexicaine sur la protection des données personnelles avant d’adopter HOPEX GDPR, la solution logicielle RGPD de MEGA. Le groupe s’est donc appuyé sur l’expertise du cabinet pour procéder aux ajustements nécessaires afin d’être en conformité avec le RGPD.



Moon Palace Resorts a sélectionné la solution logicielle GDPR de MEGA pour gérer les informations, les processus et les preuves exigés par la réglementation européenne. Grupo Palace Resorts et le cabinet BGBG Abogados utilisent la solution HOPEX GDPR, avec le support des consultants de MEGA, pour mettre en œuvre de manière continue l’ensemble des activités de mise en conformité exigées par le règlement européen. La solution de MEGA a été choisie pour la facilitation d’utilisation de son environnement de travail et de ses contrôles, afin de gérer les activités de traitement soumises aux dispositions de cette réglementation.



HOPEX GDPR permet aux entreprises d’évaluer rapidement leurs besoins en matière de réglementation générale sur la protection des données. Cette solution permet de générer la documentation requise, comme le DPIA, et de gérer de manière centralisée les changements nécessaires pour rester en conformité.