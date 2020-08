HPE intègre SAP HANA® Enterprise Cloud à ses services HPE GreenLake Cloud

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé aujourd'hui son intention de s'associer à SAP pour fournir l'édition client de SAP HANA® Enterprise Cloud avec HPE GreenLake, sous la forme d'un service entièrement géré à la périphérie, dans le datacenter ou le site de colocation de son choix. Les clients pourront conserver leur environnement logiciel SAP® et leurs données sur place tout en bénéficiant des avantages d'une expérience de cloud par abonnement de SAP avec HPE GreenLake.



La nouvelle offre SAP HANA Enterprise Cloud, édition client de SAP, répond à une exigence clé du marché pour les clients de SAP. Selon une étude d'IDC, les organisations déclarent que 70 % des applications restent en dehors du cloud public. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l'enchevêtrement des applications, la gravité et la souveraineté des données, les problèmes de sécurité et de conformité, ainsi que les coûts imprévisibles et élevés du cloud public. En réalité, les frais d'entrée et de sortie des données sont très élevés, les clients peuvent payer plus de 2,5 fois le coût du stockage des données dans le cloud public, selon 451 Research.



Avec HPE GreenLake, SAP sera en mesure de proposer l'édition client de SAP HANA Enterprise Cloud avec une expérience du cloud automatisée et cohérente et un modèle flexible de souscription à la demande. Les services cloud et les outils d'analyse de conformité robustes de HPE GreenLake permettront à SAP d'offrir des services d'exploitation et de gestion d'applications sécurisés sur site, pour lesquels SAP HANA Enterprise Cloud est reconnu, à l'endroit choisi par le client. Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement des relations que HPE et SAP entretiennent depuis des décennies. En outre, SAP a choisi HPE en raison de la portée mondiale de l'entreprise et de sa relation de confiance établie auprès des clients communs.



« Les clients se tournent de plus en plus vers HPE GreenLake pour bénéficier de l'agilité et de la flexibilité du cloud tout en offrant la sécurité, la souveraineté des données, la conformité, la visibilité et le contrôle des coûts d'un déploiement sur site », a déclaré Keith White, vice-président senior et directeur général de HPE GreenLake Cloud Services, chez HPE. « Nous avons une formidable opportunité de nous appuyer sur le partenariat étendu et éprouvé que HPE et SAP ont établi depuis des décennies, avec la combinaison de notre activité de services de cloud computing en pleine croissance avec HPE GreenLake et notre position de leader sur le marché de l'alimentation des charges de travail SAP ».



« Notre longue histoire avec HPE et notre approche de l'innovation ouverte avec des offres de pointe ont toujours placé les besoins des clients au premier plan », a déclaré Peter Pluim, vice-président exécutif, responsable mondial des services de cloud computing pour les entreprises, chez SAP. « Le nouveau modèle de déploiement SAP HANA Enterprise Cloud, édition client, est une réponse directe aux clients qui souhaitent la flexibilité et le niveau de service d'un cloud privé géré, mais qui doivent conserver leurs systèmes dans leurs propres centres de données, comme les clients du secteur public et des industries réglementées. Nous prévoyons de rendre cela possible grâce aux services de cloud computing de HPE GreenLake et aux services de gestion des opérations et des applications haut de gamme de SAP, qui contribueront à débloquer la valeur et à créer de nouvelles expériences pour nos clients communs ».



SAP HANA Enterprise Cloud, édition client



Le nouveau SAP HANA Enterprise Cloud, édition client, présentera une architecture optimisée composée d'une infrastructure sécurisée et performante, comprenant des technologies de calcul, de stockage et de réseau certifiées et préconfigurées pour le logiciel SAP.



SAP sera en mesure d'offrir une infrastructure de bout en bout avec les services de cloud HPE GreenLake. L'infrastructure HPE GreenLake a fait ses preuves dans des benchmarks vérifiables SAP pour sa capacité à s'adapter à la charge de travail importante des clients SAP. HPE fournira, installera et gérera l'infrastructure. SAP apportera son expertise dans l'exploitation de paysages complexes de clouds privés à partir du système d'exploitation par le biais de la base de données SAP HANA, y compris le catalogue d'applications SAP HANA Enterprise Cloud telles que SAP S/4HANA et SAP BW/4HANA. L'édition client de SAP HANA Enterprise Cloud sera livrée sous la forme d'une offre d'abonnement au cloud, clé en main et OPEX, qui sera disponible par l'intermédiaire de SAP.