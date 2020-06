Hewlett Packard Enterprise perfectionne son Intelligent Data Platform pour une expérience de stockage sans compromis

Hewlett Packard Enterprise (HPE) optimise son Intelligent Data Platform – offre de services conçue pour le cloud et fondée sur l'IA dont l’objectif est de réduire les efforts de gestion d’infrastructure pour se concentrer sur l’innovation. HPE y apporte plusieurs améliorations à HPE Primera et HPE Nimble Storage, notamment un système piloté par l'IA, auto-réparateur et auto-optimisé, qui permet des opérations autonomes en temps réel.



Cette annonce fait partie d'une mise à jour complète de l'Intelligent Data Platform qui se traduit par une disponibilité et des performances applicatives, une agilité et une automatisation inégalées. Les nouvelles capacités incluent :



Opérations système auto-optimisées avec IA intégrée dans HPE Primera, et analyses croisées avancées dans HPE InfoSight pour Hyper-V

Reprise après un sinistre à grande échelle avec réplication sur 3 sites dans le monde entier pour HPE Primera et HPE Nimble Storage, et réplication asynchrone quasi instantanée pour HPE Primera

Prise en charge de All-NVMe pour HPE Primera qui améliore la densité des performances, et de Storage Class Memory (SCM) pour HPE Nimble Storage qui offre des temps de réponse 2 fois plus rapides

Automatisation du stockage à la demande optimisée pour la virtualisation et les conteneurs pour HPE Primera



« Pour maintenir la continuité des activités, les organisations doivent protéger leurs données afin de fonctionner efficacement et sans interruption », analyse Omer Asad, vice-président et directeur général de HPE Primera et HPE Nimble Storage. « Les utilisateurs de HPE Primera et HPE Nimble Storage sont en mesure de s'adapter aux circonstances changeantes de leurs activités, tout en préservant leur trésorerie via HPE GreenLake, sans compromettre les applications. HPE réduit les risques, élimine la complexité, diminue les coûts associés à la protection des données et dispose d’un stockage qui utilise l'IA pour s'auto-optimiser en temps réel. Tout cela confère aux entreprises la possibilité de faire fonctionner leur infrastructure avec agilité et fiabilité, sans avoir à choisir entre l’une ou l’autre ».



Optimiser les opérations autonomes et les analyses croisées



HPE Primera est conçu avec un moteur d'intelligence artificielle intégré, qui traite des modèles d'apprentissage de machine formés pour fournir des prédictions en temps réel sur le comportement et les performances des applications. Dorénavant, HPE Primera agit sur les prédictions pour optimiser automatiquement les opérations du système en temps réel en améliorant dynamiquement l'utilisation des ressources pour assurer des performances rapides et prévisibles.



En outre, HPE InfoSight pour HPE Nimble Storage simplifie radicalement la gestion des machines virtuelles (VM) et permet aux entreprises ayant des environnements Hyper-V de bénéficier d'analyses croisées qui mettent en évidence les problèmes de performances entre le stockage et les VM, ainsi que les ressources virtuelles sous-utilisées.



Récupération quasi instantanée des données et protection automatique



Pour garantir la protection des applications, les données doivent être localisées à plusieurs endroits, avec des options flexibles entre les sites afin de respecter chaque accord de niveau de service. HPE Primera a relevé la barre dans l'industrie du stockage critique en assurant une garantie de disponibilité des données de 100 %. HPE inclut dorénavant une version améliorée de HPE Peer Persistence, qui offre une continuité d'activité transparente ainsi qu'une flexibilité de réplication vers un troisième site pour la reprise après un sinistre dans une zone métropolitaine, et une réplication asynchrone quasi instantanée sur de longues distances avec un objectif de point de reprise à la minute.



Avec HPE Nimble Storage, les entreprises disposent d'une plateforme disponible à 99,9999 %, HPE Peer Persistence avec basculement automatique sur deux sites, et une réplication asynchrone sur site ou vers le cloud sur de longues distances. Désormais, la réplication multi-sites permet la réplication sur 3 sites, y compris vers le cloud, ce qui offre une protection contre une catastrophe à l'échelle métropolitaine, ainsi que la flexibilité du cloud pour utiliser les données à des fins de test, de développement et d'analyse.



Pour HPE Primera et HPE Nimble Storage, la réplication peut être configurée en quelques minutes sans compétences spécialisées en matière de stockage, sans frais supplémentaires pour les logiciels et sans services professionnels nécessaires.



Accélérer les applications grâce à Storage Class Memory et à NVMe



HPE Primera est conçu avec une architecture multi-nœuds entièrement active qui offre une latence ultra-faible avec 75 % des entrées/sorties dans une latence de 250 μs[1]. Aujourd'hui, HPE Primera prend NVMe en charge dans son intégralité, ce qui permet à son architecture massivement parallèle d'offrir une densité de performances plus élevée. Pour SAP HANA, HPE Primera avec all-NVMe prend désormais en charge le double du nombre de nœuds SAP HANA à un prix réduit de moitié[2].



La Storage Class Memory apporte de la vitesse mémoire - mais son coût est prohibitif en tant que niveau de stockage persistant. Contrairement à d'autres, HPE Nimble Storage est doté d'une architecture unique avec un système de fichiers accéléré par cache qui optimise efficacement les performances de lecture dans les configurations hybrides. Cette architecture a été optimisée pour le cache SCM avec stockage persistant SSD afin d'offrir des temps de réponse deux fois plus rapides, avec une latence moyenne inférieure à 250 μs[3], pour un prix proche de celui d'une matrice All-flash[4].



Accélérer le développement d'applications grâce au stockage automatisé sur demande



Dans tous les secteurs, les entreprises transforment leur façon de développer et de déployer des applications dans le cloud hybride. Les services informatiques ont besoin d'une infrastructure de stockage plus agile, automatisée et davantage axée sur l'évolution de la virtualisation et des environnements de conteneurs.



Pour la virtualisation, les volumes virtuels (vVols) rationalisent les opérations de stockage grâce à des services de données centrés sur les VM et à une automatisation fondée sur des processus. HPE Primera prend désormais en charge les vVols, en rejoignant HPE Nimble Storage, pour offrir un ensemble complet de fonctionnalités vVols, y compris la reprise après sinistre avec la prise en charge de Site Recovery Manager.



Pour les conteneurs, les organisations ont besoin d'un stockage persistant pour les applications à état, nécessitant un stockage défini par logiciel qui permet une automatisation en libre-service pour les développeurs. HPE Primera supporte maintenant le CSI Driver pour Kubernetes, rejoignant ainsi HPE Nimble Storage, pour offrir une expérience de stockage centrée sur le développeur pour l'approvisionnement dynamique et les services de données d'entreprise. Cela permet un stockage persistant pour les applications critiques déployées sur des plateformes d'orchestration de conteneurs, y compris la plateforme de conteneurs HPE.



Disponibilité



Le système d'exploitation HPE Primera de nouvelle génération, Primera OS 4.2, sera disponible dans le monde entier à partir du troisième trimestre 2020 sans frais supplémentaires pour les clients HPE Primera ayant un contrat d'assistance valide.



HPE Primera All-NVMe est maintenant disponible à la commande dans le monde entier, directement auprès de HPE ou par l'intermédiaire de partenaires de distribution.



HPE CSI Driver for Kubernetes 1.1.1 est maintenant disponible pour HPE Primera.



Les kits d'adaptateurs mémoire HPE Nimble Storage 1,5 To sont désormais disponibles dans le monde entier (directement auprès de HPE ou par l'intermédiaire de partenaires de distribution) pour les nouveaux HPE Nimble Storage AF60 All Flash et HPE Nimble Storage AF80 All Flash.



La réplication sur 3 sites de HPE Nimble Storage est disponible dès maintenant dans le monde entier dans le cadre de la version 5.2 de NimbleOS, pour tout client HPE Nimble Storage ayant un contrat de support actif.



HPE InfoSight Cross Stack Analytics pour Hyper-V sera disponible dans le monde entier à partir de juillet 2020 pour tout client HPE Nimble Storage ayant un contrat de support valide.



[1] 75% des demandes de lecture/écriture dans un délai de 250 μs de latence sur HPE Primera All-flash.



[2] Tests internes HPE, comparant HPE Primera All-flash avec HPE Primera all-NVMe.



[3] Basé sur la démonstration HPE de HPE Nimble Storage AF80 avec et sans SCM fonctionnant avec une base de données Oracle.



[4] Basé sur une différence de 10 % ASP du HPE Nimble Storage AF80 équipé du kit d'adaptateur FIO de 1,5 To de mémoire de Storage Class Memory.