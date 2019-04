Hub One déploie une solution de suivi de température pour SDA

SDA souhaitait pouvoir surveiller et réguler la température de ses différentes boutiques afin d’améliorer le confort de ses clients dans les zones commerciales, d’optimiser la gestion de ses produits sensibles (parfums, cosmétiques, denrées alimentaires) et de minimiser les pertes de produits situés en zone réfrigérée. Notifications des changements de température, suivi de l’historique des variations et accès aux données depuis tout type d’équipements (PC, smartphone, tablette) étaient des fonctions prioritaires pour le groupe.



Afin de répondre aux besoins de SDA, Hub One a déployé sous forme d’expérimentation une solution sur-mesure en plaçant des capteurs de type IoT au sein de l’une des boutiques du groupe : trois capteurs ont été installés dans les réfrigérateurs, trois dans les zones commerciales et un dans l’arrivée d’eau froide.



SDA peut être alertée directement sur la température des différents espaces de sa boutique équipée des capteurs Hub One et anticiper les éventuelles interventions de ses techniciens de maintenance. En effet, des alertes mails et SMS sont envoyées afin de prévenir chaque variation de température. Grâce à une interface de visualisation au sein de laquelle les données sont régulièrement remontées, SDA dispose d’un historique détaillé. Cette solution de Hub One permet à SDA de surveiller la température des espaces de ventes pour améliorer le confort de ses clients tout en maintenant ses produits dans des conditions de température optimales.



En outre, la solution IoT déployée par Hub One dans le cadre de cette expérimentation est évolutive. De nouveaux capteurs capables d’obtenir des informations par des réseaux complémentaires (3G, 4G, Wi-Fi, RFID…) pourront être installés afin de répondre aux besoins et usages de SDA.



Hub One a accompagné SDA depuis l’installation des capteurs jusqu’à la mise en œuvre de l’interface de traitement des données, et a assuré la connectivité de la solution.



« Assurer le bien-être de nos clients dans nos boutiques et maintenir notre marchandise dans de bonnes conditions tout au long de l’année sont pour nous impératifs », déclare Guy Bodescot, Directeur Général SDA. « La solution innovante de suivi des températures basée sur l’IoT proposée par Hub One répond parfaitement à ces exigences tout en nous permettant d’optimiser les actions de maintenance nécessaires. »

« Accompagner SDA dans le cadre de la transformation de son mode de suivi des températures est pour nous un véritable gage de confiance de la part de l’entreprise. Cette expérimentation a été un plein succès et aujourd’hui plus de 200 capteurs sont désormais actifs. Ce projet illustre parfaitement nos compétences technologiques et terrain, et la façon dont nous mettons cette expertise au service de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure répondant à leurs attentes », commente Guillaume de Lavallade, Directeur Général d’Hub One.