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IA : pourquoi le choix des bases de données devient un enjeu stratégique


Rédigé par Thierry Loubes, Deep France le 18 Mars 2026

À mesure que l’intelligence artificielle s’impose dans les stratégies des entreprises, une question structurelle apparaît : celle de l’architecture des bases de données. Derrière les promesses de l’IA générative et des modèles prédictifs se cache en réalité un enjeu plus fondamental. La capacité d’une organisation à exploiter l’intelligence artificielle dépend d’abord de la manière dont elle gère, structure et valorise ses données.



Thierry Loubes, Head of Business Line Cloud France, Deep France
Thierry Loubes, Head of Business Line Cloud France, Deep France
Pendant longtemps, le choix d’une base de données relevait principalement d’une décision technique liée au stockage et à la gestion des applications métiers. Aujourd’hui, ce choix conditionne directement la trajectoire data et IA des entreprises. Les bases de données ne sont plus seulement des infrastructures invisibles du système d’information : elles deviennent le socle sur lequel repose la transformation vers une organisation pilotée par la donnée.

Une maturité data qui se construit par étapes

La progression vers l’intelligence artificielle suit généralement plusieurs étapes. Elle commence par l’administration et la sécurisation des bases de données, fondation indispensable de tout système d’information. Vient ensuite la mise sous gouvernance des données afin d’en garantir la qualité et la cohérence. Une fois ces fondations établies, les entreprises peuvent réellement exploiter leurs données à travers l’analyse et la visualisation, avant d’intégrer progressivement des usages d’intelligence artificielle. Les organisations les plus avancées vont encore plus loin en industrialisant ces usages dans de véritables environnements de production de la data et de l’IA. Dans cette logique, l’intelligence artificielle n’est pas un point de départ, mais l’aboutissement d’une trajectoire de maturité data.

Des architectures de données de plus en plus hybrides

Les bases de données historiques restent aujourd’hui le socle des systèmes d’information. Selon les analyses de DB-Engines sur l’évolution du marché des bases de données, les technologies relationnelles représentent encore près de 54 % de l’écosystème mondial des bases de données, preuve de leur robustesse et de leur rôle central dans les applications critiques. Cependant, l’essor de l’IA transforme progressivement les besoins. De nouvelles catégories de bases de données, conçues pour répondre à des usages analytiques, contextuels ou en temps réel, gagnent du terrain. Certaines catégories liées aux usages avancés de l’IA représentent désormais plus de 6 % de l’écosystème, tandis que d’autres approches dédiées à l’analyse de données évolutives atteignent près de 5 % du marché. Cette diversification traduit une évolution profonde : les entreprises ne peuvent plus s’appuyer sur une seule technologie pour gérer leurs données.

L’impact de l’IA générative

L’essor de l’IA générative renforce encore cette transformation. Pour produire des réponses pertinentes dans un contexte professionnel, ces modèles doivent pouvoir accéder aux données internes de l’entreprise et comprendre les relations entre les informations. Certaines catégories de bases de données conçues pour structurer les relations entre les données connaissent ainsi une croissance notable, avec plus de 12 % de progression sur un an. Cette évolution illustre un phénomène plus large : la qualité et la structuration des données deviennent déterminantes pour la performance des systèmes d’intelligence artificielle.

Les bases de données au cœur de la transformation IA

Dans ce contexte, le choix d’une base de données ne relève plus d’un simple arbitrage technique. Il conditionne la capacité d’une organisation à exploiter ses données, à développer des applications intelligentes et à déployer l’intelligence artificielle à grande échelle.

La question n’est donc plus seulement de savoir si une entreprise doit adopter l’IA. La véritable interrogation devient désormais la suivante : son architecture de bases de données est-elle prête pour l’intelligence artificielle ? Car dans la course à l’innovation, les organisations qui prendront l’avantage seront celles qui auront su construire les fondations data les plus solides.
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