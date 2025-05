IBM accélère la révolution de l'IA générative d’entreprise avec des capacités hybrides

Aujourd'hui, lors de l'événement annuel THINK de la compagnie, IBM (NYSE: IBM) dévoile de nouvelles technologies hybrides qui éliminent les obstacles de longue date à la mise à l'échelle de l'IA d'entreprise, permettant aux organisations de concevoir et de déployer des agents IA avec leurs propres données d'entreprise.



IBM estime que plus d'un milliard d'applications verront le jour d'ici 2028, ce qui obligera les entreprises à évoluer dans des environnements de plus en plus fragmentés. Cela nécessite de l’intégration, de l’orchestration et des données accessibles et préparées.



Une nouvelle étude IBM « IBM CEO study » montre que les dirigeants s'attendent à ce que le taux de croissance des investissements dans l'IA fasse plus que doubler au cours des deux prochaines années, la plupart d'entre eux adoptant activement des agents IA et se préparant à les mettre à l'échelle. Pourtant, leur rythme d'investissement a conduit à une technologie désorganisée - et seulement 25 % des initiatives en matière d'IA ont atteint le retour sur investissement qu'ils escomptaient.



IBM combine des technologies hybrides, des capacités agentiques et l’expertise sectorielle pointue d'IBM Consulting pour aider les entreprises à rendre l'IA opérationnelle.



« L'ère de l’expérimentation de l’IA est révolue. Aujourd'hui, l'avantage concurrentiel provient de l'intégration de l'IA conçue à cet effet, qui permet d'obtenir des résultats commerciaux mesurables », a déclaré Arvind Krishna, Chairman and CEO, IBM. « IBM fournit aux entreprises des technologies hybrides qui réduisent la complexité et accélèrent les mises en œuvre d'IA prêtes à être mise en production. »



Concevoir des agents IA dans watsonx Orchestrate qui fonctionnent avec plus de 80 applications d’entreprise de premier plan



Les agents IA passent d'une IA qui discute avec vous à des systèmes qui travaillent pour vous, mais de nombreuses entreprises auront du mal à les intégrer dans divers environnements, applications et données. IBM fournit dans watsonx Orchestrate une suite complète de fonctionnalités d'agents prêtes à l'emploi pour aider les organisations à les mettre en œuvre. Le portefeuille comprend :



La possibilité de concevoir votre propre agent en moins de cinq minutes, grâce à des outils qui facilitent l'intégration, la personnalisation et le déploiement d'agents basés sur n’importe quel environnement technique, qu'il s'agisse d'outils no-code ou pro-code pour tout type d’utilisateur[1].

Des agents prédéfinis spécialisés dans des domaines tels que les ressources humaines, les ventes et les achats - avec des agents utilitaires pour des actions plus simples telles que la recherche sur le web et les calculs[2].

L’intégration avec plus de 80 applications d'entreprise de premier plan provenant de fournisseurs tels qu'Adobe, AWS, Microsoft, Oracle, Agentforce de Salesforce, SAP, ServiceNow et Workday.

L'orchestration d'agents pour gérer la coordination multi-agents et multi-outils nécessaire pour des projets complexes tels que la planification des processus et l’acheminement des tâches vers les bons outils d’IA chez tous les fournisseurs.

L'observabilité des agents pour le suivi des performances, les garde-fous, l'optimisation des modèles et la gouvernance tout au long du cycle de vie de l'agent[3].

IBM introduit également le nouveau catalogue d'agents dans watsonx Orchestrate[4] pour simplifier l'accès à plus de 150 agents et outils pré-définis provenant à la fois d'IBM et de son large écosystème de partenaires, qui comprend Box, MasterCard, Oracle, Salesforce, ServiceNow, Symplistic.ai, 11x et bien d’autres. Par exemple, le catalogue comprendra un agent de vente pour la détection et l'importation de prospects qui fonctionne avec Agentforce de Salesforce et est disponible dans ce dernier, ainsi qu'un agent RH conversationnel qui peut être intégré à Slack.



Forrester TEI prévoit un retour sur investissement de 176 % sur trois ans en automatisant l’intégration des applications, des APIs, des événements et bien plus encore dans le Cloud hybride



Alors que l'adoption de l'IA s'accélère, l'intégration reste un défi majeur. La plupart des entreprises s'appuient sur un patchwork d'APIs, d'applications et de systèmes répartis dans des environnements sur site et multi-cloud, dont beaucoup n'ont pas été conçus pour fonctionner ensemble.



IBM présente webMethods Hybrid Integration[5], une solution de nouvelle génération qui remplace les processus rigides par une automatisation intelligente et pilotée par des agents. Elle aidera les utilisateurs à gérer la prolifération des intégrations entre les applications, les APIs, les partenaires B2B, les événements, les passerelles et les transferts de fichiers dans des environnements Cloud hybride.



Une étude indépendante de Forrester Consulting sur l'impact économique total (TEI : Total Economic Impact) a révélé qu’une organisation type reflétant les clients interrogés qui ont adopté plusieurs fonctionnalités d'intégration de webMethods a réalisé sur trois ans[6] :



Un retour sur investissement de 176 %, ainsi que des avantages non quantifiés tels que la facilité d'utilisation, la réduction des coûts de formation et l'amélioration de la visibilité et de la posture de sécurité.

Une réduction de 40 % des temps d'arrêt.

Un gain de temps de 33 % sur les projets complexes.

Un gain de temps de 67 % sur des projets simples.

Cela complète le portefeuille d'automatisation d'IBM, qui couvre le développement et l'intégration d'applications, l'automatisation de l'infrastructure et la gestion des activités technologiques. Les intégrations avec HashiCorp - notamment Terraform pour le provisionnement de l'infrastructure et Vault pour la gestion des secrets - amélioreront l'automatisation dans les environnements hybrides afin de prendre en charge une configuration sécurisée, une application cohérente des politiques et des opérations évolutives. Des outils tels qu’IBM Concert Resilience Posture, ainsi que les technologies watsonx et Red Hat, offrent aux organisations un moyen intelligent et unifié de gérer les opérations et d'accélérer l'IA dans les Clouds hybrides.



Accéder aux données non structurées pour l'IA générative



Les données non structurées - enfouies dans des contrats, des spreadsheets (feuilles de calcul) et des présentations - constituent l'une des ressources les plus précieuses, mais sous-utilisées de l'entreprise. IBM fait évoluer watsonx.data pour aider les organisations à exploiter ces données afin d’obtenir une IA plus précise et plus efficace[7].



Le nouveau watsonx.data rassemblera un lac de données ouvert avec des fonctionnalités de structure de données (Data Fabric) – telles que le suivi du lignage et la gouvernance des données - pour aider les clients à unifier, gouverner et activer les données à travers les silos, les formats et les Clouds. Les entreprises pourront connecter leurs applications et agents d’IA avec leurs données non structurées en utilisant watsonx.data, dont les tests montrent qu’il peut conduire à une IA 40% plus précise que le RAG conventionnel[8].



IBM présente également watsonx.data integration, un outil à interface unique permettant d’orchestrer les données dans tous les formats et tous les pipelines, et watsonx.data intelligence, qui utilise une technologie alimentée par l'IA pour extraire des informations détaillées à partir de données non structurées[9]. Ces données seront disponibles en tant que produits autonomes, certaines fonctionnalités étant également disponibles via watsonx.data - maximisant ainsi le choix du client et la modularité.



Pour compléter ces produits, IBM a récemment annoncé son intention d'acquérir DataStax, qui excelle dans l'exploitation des données non structurées pour l'IA générative. Avec DataStax, les clients peuvent accéder à des capacités de recherche vectorielle supplémentaires. En outre, watsonx est désormais intégré en tant que fournisseur d'APIs au sein du stack Llama de Meta, améliorant ainsi la capacité des entreprises à déployer l'IA générative à grande échelle et avec l'ouverture au centre.



La nouvelle fonction d’enrichissement du contenu d’IBM (CAS : Content-Aware Storage) est désormais disponible en mode as a service sur IBM Fusion, avec la prise en charge d'IBM Storage Scale prévue pour le 3ème trimestre. Cela permet un traitement contextuel continu des données non structurées afin de rendre les informations extraites facilement accessibles aux applications RAG pour une inférence plus rapide.



L’Infrastructure à l’échelle de l’IA



IBM lance IBM LinuxONE 5, sa plateforme Linux la plus sécurisée et la plus performante pour les données, les applications et l’IA de confiance, capable de traiter jusqu'à 450 milliards d'opérations d'inférence d’IA par jour[10]. Les innovations d'IBM LinuxONE 5 comprennent :



Des accélérateurs d'IA d’IBM de pointe, notamment le processeur d'IA sur puce Telum II d'IBM et l’accélérateur IBM Spyre (disponible au 4ème trimestre 2025 via une carte PCIe), pour permettre des applications d'IA génératives et à haut volume, telles que les applications transactionnelles.

Des offres de sécurité sophistiquées avec des conteneurs confidentiels pour aider les clients à protéger leurs données et de nouvelles intégrations avec la technologie pionnière de chiffrement d'IBM résistante aux ordinateurs quantiques pour faire face aux attaques de cybersécurité basées sur la technologie quantique.

Des réductions significatives des coûts et de la consommation d'énergie – Transférer des applications conteneurisées et « Cloud-natives » d'une solution x86 comparée à un IBM LinuxONE 5 exécutant les mêmes produits logiciels peut permettre d'économiser jusqu'à 44 % sur le coût total de possession (TCO) sur 5 ans[11].

IBM a également étendu ses collaborations en matière de GPU, d'accélérateurs et de stockage avec AMD, CoreWeave, Intel et NVIDIA afin de fournir de nouvelles solutions pour les applications intensives en calcul et les données améliorées par l'IA.



Témoignages de clients et de partenaires d’IBM :



BNP Paribas, Jean-Michel Garcia, Group Chief Technology Officer :



« Chez BNP Paribas, la construction d’un Cloud résilient et sécurisé est essentielle pour soutenir la transformation numérique de la banque et fournir des services fiables à nos clients. Notre partenariat étendu avec IBM Cloud contribue à cet effort et nous aide à accélérer notre stratégie cloud-native. Ces infrastructures solides sont également un catalyseur essentiel pour la mise à l'échelle des cas d'usage de l'IA générative, dans l'ensemble de nos activités ».



Avid Solutions, Malcolm Adams, CEO :



« Alors que le marché du travail se resserre et que les pénuries de compétences se creusent, l'IA agentique contribuera à faire progresser la main-d'œuvre et aura un impact important sur les écosystèmes et les économies. Nous avons utilisé Watsonx Orchestrate sur AWS pour automatiser les tâches répétitives du service client, de la gestion de projet et de la comptabilité, et nous sommes très enthousiastes quant à l'impact énorme que l'IA agentique et les réseaux d'agents travaillant ensemble auront sur les défis à grande échelle tels que les chaînes d'approvisionnement mondiales. watsonx fournit les bases d'une IA digne de confiance, tandis qu'AWS fournit la puissance nécessaire pour évoluer à l'échelle mondiale et transformer des industries entières. »



Banco de Brasil, Paulo Andre, Chief Technology Officer :



« En exploitant l’IBM Z, LinuxONE et Red Hat Openshift dans le cadre de notre stratégie Cloud hybride, Banco de Brasil a transformé la façon dont nous servons nos clients. Grâce au traitement accéléré des données, des informations en temps réel et une infrastructure résiliente sur deux datacenters séparés, nous pouvons fournir des services plus rapides et personnalisés tout en renforçant l'efficacité opérationnelle et la continuité des activités pour atténuer les risques. »



Cencora, Pawan Verma, Executive Vice President and Chief Data and Information Officer :



« Dans le paysage actuel du secteur de la santé, de plus en plus complexe et en constante évolution, Cencora joue un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation pharmaceutique et de l'accès aux médicaments, en aidant nos clients du secteur de la santé et leurs patients à avoir un accès rapide et fiable aux médicaments dont ils ont besoin. Notre transformation numérique stratégique, alimentée par des collaborations avec des leaders technologiques tels qu’IBM, contribuera à rationaliser, améliorer et numériser les processus métiers de bout en bout, soutenant notre croissance continue et nous permettant d'offrir une expérience client améliorée 'high-touch and high-tech'. »



Dynamiq, Vitalii Duk, Founder & CEO :



« Chez Dynamiq, nous aidons les créateurs d'IA à passer plus rapidement de l'idée au déploiement en utilisant les capacités d'IBM watsonx avec notre plateforme. Avec les derniers modèles Granite dans watsonx.ai et les outils embarqués ainsi que les bases de données vectorielles dans watsonx.data, les ingénieurs en IA utilisant la plateforme Dynamiq peuvent rapidement prototyper et déployer des systèmes RAG, des agents IA et des applications LLM. Et avec watsonx.governance, nous donnons aux équipes le pouvoir d'agir rapidement - avec une confiance et une transparence intégrées. »



EY, Martin Fiore, EY Americas Deputy Vice Chair – Tax :



« La conformité fiscale est une fonction essentielle mais complexe pour les entreprises, qui a longtemps été associée à des processus manuels et chronophages. Notre collaboration avec IBM relie la technologie de pointe de l'organisation à l'expertise pointue d'EY pour déployer des solutions fiscales distinctes basées sur l'IA qui permettent l'automatisation des processus et d’accéder à des informations basées sur les données pour les équipes fiscales. Nous sommes impatients de travailler avec IBM pour continuer à améliorer ces solutions, en utilisant les technologies émergentes pour les étendre à d'autres processus fiscaux et, en fin de compte, aider les entreprises à améliorer l'efficacité, les coûts et la qualité. »



Honda, J Schumacher, Global Lead, Enterprise Architecture :



« Chez Honda, nous nous engageons à développer l'IA d'une manière responsable, centrée sur l'humain et profondément ancrée dans nos valeurs fondamentales de sécurité, de confiance et de respect des individus. Nous collaborons avec IBM Consulting pour nous aider à définir la stratégie et la gouvernance nécessaires pour développer l'IA de manière responsable et produire un impact durable et significatif au sein de notre organisation. »



Lockheed Martin, John Clark, senior vice president of Technology and Strategic Innovation:



« Grâce à notre « Lockheed Martin AI Factory », nous collaborons étroitement avec des leaders de la technologie tels qu’IBM pour déployer de puissantes solutions d'IA à l'échelle pour nos clients de la sécurité nationale. Dans le même temps, nous transformons nos opérations internes grâce à des outils d'IA pour canaliser l'ingéniosité de nos 70 000 ingénieurs, scientifiques et techniciens de manière à accélérer rapidement notre innovation et notre efficacité, afin de faire sortir les solutions du laboratoire et de les mettre en œuvre sur le terrain, contribuant ainsi à créer un monde plus sûr et plus sécurisé. »



Lumen, Kate Johnson, president and CEO :



« Notre réseau périphérique (edge) s'étend sur l’ensemble des États-Unis, offrant aux entreprises un accès rapide et direct à leurs données critiques et aux principaux fournisseurs de Cloud. En collaborant avec IBM, nous rendons possible l'exécution d'applications d'IA puissantes sans les coûts ou les risques supplémentaires liés au fait de s'appuyer uniquement sur le Cloud public. C'est un moyen plus rapide et plus sûr pour les entreprises d'intégrer l'IA générative et d'autres outils numériques révolutionnaires dans leurs opérations quotidiennes. »



PepsiCo, Magesh Bagavathi, SVP, Global Head of Data, Analytics & AI :



« PepsiCo est à la tête de la transformation de l'IA dans l'industrie des biens de grande consommation, en l'intégrant tout au long de la chaîne de valeur afin de produire un impact significatif à la fois pour nos employés et nos clients. En collaboration avec IBM Consulting, nous avons développé une plateforme d'IA générative robuste conçue pour accélérer la valeur commerciale. En exploitant toute la puissance de notre écosystème, cette capacité favorise une prise de décision plus intelligente, une innovation plus rapide et un avenir plus connecté et plus intelligent. »



Slack, Peter Doolan, Chief Customer Officer :



« Chaque employé a besoin de solutions plus agiles pour pouvoir accomplir son travail avec une efficacité maximale. En travaillant avec des partenaires tels qu’IBM pour intégrer des solutions et des agents alimentés par l'IA dans Slack, nous offrons une expérience d'assistance aux employés transparente qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur le travail à fort impact qui compte vraiment. »



State Street, Mostapha Tahiri, Executive Vice President and Chief Operating Officer :



« Chez State Street, nous poursuivons notre transformation pour devenir un leader mondial des services financiers plus robuste et axé sur les données, et nous voyons l'énorme potentiel qu'offre l'IA pour façonner les services et la gestion des investissements à l'avenir. Libérer toute la valeur de l'IA commence par une base de données solide à l'échelle de l'entreprise, et nous partageons avec IBM un engagement en faveur d'une innovation responsable dans le paysage de l'IA et des données. »



UFC, Alon Cohen, Senior Vice President, UFC Research and Development :



« L'expertise pointue d'IBM dans le domaine des données et de la technologie l'a naturellement désignée comme partenaire officiel de l'UFC pour l'intelligence artificielle d'entreprise et pour aider à développer l'UFC Insights Engine. Grâce à watsonx, nous transformons des années de données de combat en récits captivants, créant ainsi un niveau d'engagement plus dynamique entre le public mondial de l'UFC et l'action dans l'Octagon (la cage), faisant passer l'expérience UFC à un niveau supérieur. »



Uptok, Kashif Zaman, CEO :



« En réalité, les acheteurs d'entreprise ne se contentent pas d'évaluer l'IA, ils évaluent le jugement. IBM nous donne les bases pour démontrer les deux. En matière d'IA, il est rapide d'atteindre 80%. Mais dans l'entreprise, les dix derniers pourcents – la performance, la fiabilité, le contrôle - sont l'endroit où la confiance se gagne ou se perd. Nous n'avons pas choisi IBM parce qu'il avait le modèle le plus tape-à-l'œil, mais parce qu'il correspond à la façon dont nous construisons l'IA ».



USAA, Ramnik Bajaj, Chief Data Analytics and Artificial Intelligence Officer :

« Chez USAA, notre objectif indéfectible est de servir nos membres avec excellence, et nous sommes toujours à la recherche d'opportunités pour mettre en œuvre la puissance de l'IA et des données pour atteindre cet objectif. En collaboration avec IBM, nous travaillons sur les moyens d'intégrer les données structurées et non structurées à grande échelle, afin de permettre une automatisation intelligente dans des processus tels que la souscription, les réclamations, l'analyse des commentaires des membres et d'autres personnes qui impliquent des documents complexes et nécessitent un traitement approfondi. Cela nous permettra de fournir un service plus rapide et plus personnalisé à nos membres et de créer des processus plus efficaces pour nos équipes. »



[1] Planned availability for agent builder capabilities in June 2025



[2] HR agent now generally available. Planned availability for sales & procurement agents in June 2025.



[3] Planned availability for agent observability capabilities June 2025



[4] Planned availability for agent catalog June 2025



[5] Planned availability for webMethods Hybrid Integration in June 2025



[6] Forrester Consulting, The Total Economic Impact™ of IBM webMethods, a commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of IBM, 2024



[7] Planned availability for new watsonx.data in June 2025



[8] Based on IBM internal testing comparing the answer correctness of AI model outputs using watsonx.data Premium Edition retrieval layer to vector-only RAG on three common use cases with IBM proprietary datasets using the same set of selected opensource commodity inferencing, judging and embedding models and additional variables. Results can vary.



[9] Planned availability for watsonx.integration and watsonx.data intelligence in June 2025.