IBM annonce Decision Intelligence, une solution basée sur l'IA générative pour automatiser les décisions critiques des entreprises

IBM (NYSE: IBM) annonce aujourd'hui la disponibilité de Decision Intelligence, une nouvelle solution basée sur l'IA générative qui peut aider les entreprises à accélérer et à automatiser des décisions complexes et à grand volume, notamment les approbations de crédit, le traitement des réclamations et les contrôles de fraude aux paiements. La solution a été développée par le Centre de Recherche et Développement d’IBM France, une équipe d'experts de renommée mondiale possédant plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de l'IA appliquée à la prise de décision et à l'automatisation.



Decision Intelligence représente un changement de paradigme, passant des moteurs de règles statiques à la prise de décision native basée sur l'IA. Le moteur d'IA générative lit les documents des politiques de l’entreprise, synthétise automatiquement les règles métier qui peuvent être examinées par les parties prenantes et les convertit en flux décisionnels exécutables et conformes. Les décisions sont spécifiées en langage naturel et déployées en quelques heures plutôt qu'en plusieurs mois. Les utilisateurs métier ont désormais les moyens de devenir des architectes de la décision, en collaborant avec l'IA pour créer une logique de décision qui combine l'expertise humaine et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les résultats commerciaux.



Les principales fonctionnalités de cette solution incluent :



La Modélisation des décisions en langage naturel : transforme les politiques de l’entreprise en quelques minutes à l'aide d'un assistant basé sur l’IA générative.

Des outils conçus pour les utilisateurs métier : permettant de capturer des modèles de décision pouvant être exécutés sous forme de code.

La traçabilité de bout en bout : transparence et auditabilité intégrées pour chaque décision.

L’intégration native : combine l’IA, dont le machine learning (ML), et les règles sans les challenges d’une intégration complexe.

« Cette solution va au-delà de l'automatisation. Il s'agit d'une offre transformatrice qui opérationnalise la prise de décision, automatisée grâce à l'IA, et fournit une base pour des opérations intelligentes qui s'adaptent en permanence aux évolutions du marché », a déclaré Stéphane Mery, IBM Distinguished Engineer, CTO Decision Intelligence chez IBM France. « Decision Intelligence est conçue pour un avenir où les décisions évoluent avec vos données, tirent des enseignements des résultats et font émerger les opportunités avant qu'elles ne se transforment en lacunes. »



Une solution conçue pour les secteurs réglementés



De l'approbation des crédits au traitement des réclamations et à l'engagement des clients, chaque décision est transparente, vérifiable et conforme à vos politiques d’entreprise. La solution répond aux défis courants auxquels sont confrontées les organisations de services financiers, d'assurance et de vente au détail, tels que :



Des systèmes fragmentés qui créent des risques de non-conformité et des angles morts dans la prise de décision.

Une logique codée en dur qui limite l'agilité et ralentit les mises à jour des politiques de l’entreprise.

Des obstacles techniques qui empêchent les utilisateurs métier de gérer la logique de décision.



IBM Decision Intelligence est une solution SaaS « Cloud-native », développée avec watsonx, la gamme phare de produits d'IA d'IBM. La solution s'intègre aux sources de données, modèles d'IA et systèmes opérationnels existants, tout en offrant une gouvernance centralisée pour l'ensemble des différentes entités opérationnelles.