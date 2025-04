IFS atteint une valorisation de 15 milliards d'euros portée par la forte demande en IA industrielle

IFS, leader des solutions cloud d’entreprise et de l’IA industrielle, annonce avoir atteint une valorisation de plus de 15 milliards d'euros à la suite d'une réorientation importante en faveur d’une croissance basée sur l'IA. Cette valorisation intervient alors que Hg augmente sa participation pour devenir un actionnaire de contrôle aux côtés de EQT, avec TA Associates (« TA ») restant actionnaire minoritaire. Les nouveaux actionnaires minoritaires comprennent également une filiale intégralement détenue par Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») et le Canada Pension Plan Investment Board (« CPP Investments »). Dans le cadre de cette opération, Hg et les nouveaux investisseurs acquièrent des actions d’IFS auprès d’EQT, qui les vend par l'intermédiaire de ses fonds EQT VIII et EQT IX et également de TA, ainsi que d’autres actionnaires minoritaires.



Cette transaction s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue pour IFS, qui a franchi en 2024 le cap du milliard d’euros de revenus annuels récurrents, pour un chiffre d’affaires total dépassant 1,2 milliard d’euros. La demande pour ses solutions d'IA industrielle a fortement progressé au cours des 12 derniers mois, notamment dans les secteurs prioritaires d'IFS que sont l'aérospatiale et la défense, l'ingénierie et la construction, les services et ressources énergétiques, l’industrie manufacturière, les télécommunications et les services, continuent de prendre conscience de la valeur rapide et transformatrice qu'offre IFS.ai. IFS entend poursuivre l’enrichissement de sa plateforme IFS.ai, en y intégrant des capacités avancées d’IA générative et agentique, afin que les clients puissent automatiser les flux de travail, renforcer l'efficacité opérationnelle et offrir des services à forte valeur ajoutée à leurs propres clients.



Au cours de l'année passée, IFS a gagné 350 nouveaux clients, dont Exelon qui a adopté IFS pour optimiser la maintenance des actifs de son réseau énergétique. Rolls-Royce utilise IFS pour transformer la gestion des services de sa division Power Systems, et TotalEnergies, qui a choisi IFS comme plateforme unique de gestion de ses actifs à l’échelle mondiale. En outre, un nombre croissant de grandes entreprises adoptent IFS, comme en témoigne l’augmentation de 64 % sur un an de la taille moyenne des contrats signés avec ses plus grands clients.



« Le succès et la croissance soutenue d’IFS reposent sur un engagement constant et notre capacité à générer rapidement de la valeur pour nos clients. Grâce aux capacités agentiques et génératives de notre technologie IFS.ai, nous nous imposons comme le choix technologique de référence pour les entreprises qui alimentent, protègent et transforment notre monde. Le soutien renouvelé de Hg, EQT et TA va nous permettre d’accélérer encore notre trajectoire pour devenir le leader incontesté du logiciel industriel. », déclare Mark Moffat CEO d’IFS.



« Depuis le début de notre partenariat avec IFS en 2015, l’entreprise n’a cessé d’évoluer. D'abord fournisseur de logiciels axé sur l'Europe du Nord, IFS est devenu un fournisseur mondial de solutions d'entreprise tout en adoptant la puissance de l'IA au profit de ses clients industriels. Cet exemple illustre parfaitement notre stratégie d’accompagnement à long terme des équipes dirigeantes performantes afin de transformer des acteurs régionaux en leaders mondiaux. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Hg pour continuer à soutenir IFS dans cette nouvelle phase. », commente Johannes Reichel, Partner and Co-Head of Technology dans l’équipe EQT Private Equity advisory.



« Forts de 20 ans d’expérience dans le secteur du logiciel, nous savons reconnaître une entreprise d’exception. Notre investissement accru dans IFS reflète notre conviction dans sa vision à long terme et son excellence opérationnelle », déclare Nic Humphries, Senior Partner and Head of the Saturn funds chez Hg. Jonathan Wulkan, Partner chez Hg, ajoute « Depuis notre entrée au capital en 2022 aux côtés d’EQT, Mark et son équipe ont démontré une croissance remarquable, positionnant IFS comme leader mondial de l’IA industrielle, traduisant la promesse de l'IA en solutions pratiques qui favorisent l'efficacité et la durabilité pour les industries essentielles, avec un potentiel de croissance encore très significatif. »



« Le leadership exemplaire d’IFS, son exécution solide et ses capacités d'IA transformatrices redéfinissent ce qu'il est possible de faire en matière de logiciels d'entreprise. Nous restons confiants dans la vision de l'entreprise et sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre cette aventure. » conclut Naveen Wadhera, Managing Director chez TA.