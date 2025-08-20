Point de bascule pour l’IA industrielle : IFS révèle les enseignements de son étude « La révolution invisible »

IFS, le principal fournisseur de logiciels d’IA industrielle, publie une étude mondiale révélant l’accélération de l’adoption de l’IA industrielle dans tous les secteurs. Elle met en évidence une « révolution invisible » : un basculement rapide mais encore largement méconnu, qui délaisse l’expérimentation de l’IA grand public tournée vers la productivité pour se concentrer sur l’intégration opérationnelle de l’IA au cœur des processus métiers. Mais comme toute révolution, celle-ci s’accompagne de défis majeurs.



L’étude IFS Invisible Revolution 2025*, menée auprès de plus de 1 700 décideurs d’entreprises industrielles à travers le monde, montre que si les entreprises adoptent déjà l’IA, elles ne sont pas totalement prêtes pour une mise en œuvre à grande échelle. Ce constat reflète ce qu’IFS appelle « AI Execution Gap ».



Cet écart s’est creusé parce que les entreprises avancent plus vite dans l’adoption de l’IA que leurs équipes ne parviennent à monter en compétences. Dans les 12 prochains mois, la proportion d’entreprises en phase d’expérimentation avec l’IA passera de 24 % à seulement 7 %, progressant sur l’échelle de maturité. Pourtant, 52 % des dirigeants déclarent que leurs équipes de direction ne comprennent pas pleinement l’IA, et 99 % des effectifs mondiaux devront acquérir des compétences ou les approfondir pour tirer pleinement parti des effets positifs de l’IA dans le monde industriel.



Kriti Sharma, CEO d’IFS Nexus Black déclare : « L’IA est un moteur central de la performance des entreprises. Il est temps de combler le fossé entre la planification et la mise en œuvre de l’IA – en réunissant les personnes, les processus et les produits pour obtenir des résultats concrets. Le rythme d’adoption est inspirant, mais le prochain levier décisif viendra de la montée en puissance de la confiance, de la stratégie et des talents. L’IA industrielle constitue une force de transformation majeure et bénéfique. Le moment est décisif : ceux qui agiront vite prendront la tête de la prochaine décennie industrielle. »



La valeur de l'IA augmente, mais la préparation et la confiance à son égard accusent un retard



L’étude met en évidence un contraste frappant au cœur de la montée en puissance de l’IA. Bien que la technologie offre déjà des retombées impressionnantes, la plupart des entreprises ne sont pas prêtes à en déployer tout le potentiel. Plus de la moitié des dirigeants (53 %) reconnaissent que leur entreprise ne dispose pas encore d’une stratégie claire en matière d’IA, alors même que l’étude révèle de réelles opportunités pour les entreprises qui l’adoptent. Ainsi, 70 % des entreprises déclarent obtenir un retour sur investissement supérieur à leurs attentes grâce à l’IA, et en moyenne 88 % affirment que l’IA a déjà amélioré leur rentabilité – un chiffre qui atteint 92 % aux États-Unis et 94 % en Allemagne.



Comment les entreprises peuvent-elles s’adapter pour rester compétitives ? La réponse tient en un mot : compétences. Former et faire évoluer les salariés, afin qu’ils s’épanouissent dans un environnement « AI-First », sera décisif pour garantir la pérennité des acteurs industriels. Selon l’étude, plus de la moitié des dirigeants interrogés estiment que jusqu’à 60 % de leurs collaborateurs devront acquérir de nouvelles compétences ; un tiers d’entre eux jugent que ce chiffre pourrait atteindre 100 %.



Malgré la confiance croissante dans le potentiel de l’IA pour stimuler productivité et croissance, la question de la confiance reste un obstacle majeur. Seuls 29 % des dirigeants à l’échelle mondiale se disent prêts à laisser l’IA prendre des décisions stratégiques de manière autonome, tandis que 68 % estiment qu’un humain doit encore valider ou approuver les résultats générés par l’IA. Les inquiétudes liées aux biais demeurent en particulier aux États-Unis, où 63 % des répondants citent ce point comme une préoccupation majeure, contre seulement 40 % dans les pays nordiques. Fait encourageant, 65 % des dirigeants mondiaux soutiennent la création d’un organisme de régulation international et indépendant dédié à l’IA, afin de combler le manque de confiance.



L’IA industrielle entraîne un changement de modèle économique



Si l’IA attire surtout l’attention pour sa révolution dans la productivité et les tâches créatives, principalement au bénéfice des salariés du tertiaire, c’est l’IA industrielle qui transforme en profondeur le fonctionnement des entreprises industrielles. Elle s’intègre désormais au cœur des opérations, automatisant la maintenance, anticipant les perturbations, optimisant les supply chains et orchestrant une prise de décision intelligente dans les domaines du service sur site, de la gestion des actifs et de la production.



Ce n’est pas un objectif à long terme, c’est déjà une réalité. 54 % des organisations dans le monde utilisent déjà l’IA automatisée, tandis que 45 % déploient l’IA prédictive. Par ailleurs, 35 % expérimentent déjà l’IA agentique, capable de prendre de manière autonome des décisions dans différents flux de travail. Les modèles économiques traditionnels sont influencés par l’IA : 77 % des dirigeants mondiaux estiment qu’elle accélère la servitisation, c’est-à-dire l’évolution de la vente de produits vers des services basés sur les résultats, où les entreprises délivrent disponibilité, performance et valeur continue plutôt que de simples biens physiques.



Kriti Sharma poursuit : « Nous entrons dans une nouvelle ère audacieuse où l’IA redéfinit la manière dont les industries créent et délivrent de la valeur. L’IA industrielle devient une intelligence décisionnelle en temps réel, intégrée à l’ensemble de l’entreprise. Elle automatise déjà en toute sécurité des processus complexes, anticipe l’inattendu et alimente de nouveaux modèles économiques orientés services. Il ne s’agit plus seulement d’exécuter des tâches, mais de transformer les entreprises, et celles qui sauront opérer ce changement mèneront le prochain chapitre industriel. »



Le compte à rebours est lancé



L’étude d’IFS annonce une nouvelle phase pour l’IA d’entreprise, désormais sortie des laboratoires d’innovation pour s’imposer dans les opérations de première ligne. Les 12 prochains mois seront décisifs, les entreprises qui combleront dès maintenant le « AI Execution Gap » façonneront l’avenir du leadership industriel.



Kriti Sharma conclut : « Nous vivons l’un des changements les plus profonds et sous-estimés du monde des affaires. L’IA industrielle est déjà là et transforme la manière dont les industries fonctionnent, se concurrencent et se développent. Le moment d’agir, c’est maintenant. »