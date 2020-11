IQVIA France choisit Opendatasoft pour son portail open data !

Opendatasoft permet la visualisation rapide et facile des données fournies par IQVIA grâce à la collecte des données via son panel unique de 14 000 pharmacies en France.



Pourquoi un portail open data ? afin d'apporter aux autorités de santé mais aussi industriels des réponses rapides quant aux potentielles ruptures de stocks et fluctuations de la demande par région. Un dispositif unique et important en période de crise sanitaire – relayé sur le site data.gouv.fr.



Vous trouverez toutes les informations ici : https ://iqvia.opendatasoft.com/pages/antigenique/