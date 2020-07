Informatica acquiert la société Compact Solutions pour étendre son offre de catalogue de données d'entreprise

Informatica, leader de la gestion des données dans le Cloud, a récemment annoncé l'acquisition de Compact Solutions LLC, pour étendre les capacités de gestion des métadonnées au sein de l’Intelligent Data Platform™ d’Informatica, alimentée par le moteur AI CLAIRE™. Cette acquisition renforce le leadership actuel d'Informatica en matière d'IA et d'automatisation basées sur les métadonnées et étend les capacités qui permettent aux clients d'Informatica de cataloguer et de gérer pratiquement tous les types de données d'entreprise, y compris les systèmes d'entreprise complexes (par exemple, les mainframes), les ETL multifournisseurs, les scripts codés manuellement et les outils de Business Intelligence, en plus des bases de données, data lakes et datawarehouses. L'utilisation d'Informatica Enterprise Data Catalog avec la connectivité avancée des métadonnées de Compact Solutions accélère les initiatives analytiques, de gouvernance, de protection des données et de modernisation des data warehouses en comprenant et en hiérarchisant toutes les données et en définissant la manière dont elles doivent être traitées et migrées.



"Dans l'environnement actuel, les entreprises sont contraintes de réaliser leur transformation digitale bien plus rapidement que ce qu’elles avaient prévu. C'est pourquoi les responsables des données ont besoin d'outils de gouvernance basés sur l'intelligence artificielle pour simplifier l'ensemble du processus de gestion, de catalogage et de gouvernance des données afin d'assurer leur réussite", a déclaré Amit Walia, PDG d'Informatica. "Cette acquisition permettra d'étendre et d'accélérer encore le leadership d'Informatica dans le domaine de l'IA et de l'automatisation basées sur les métadonnées, et soutiendra notre stratégie visant à fournir des données 4.0 aux CDO d'aujourd'hui, les aidant ainsi non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans le paysage commercial actuel en rapide évolution".