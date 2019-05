Informatica annonce le lancement de la première solution de streaming dédiée aux entreprises pour la gestion de leurs données hybrides

Informatica, leader de l’Enterprise Cloud Data Management, annonce la première solution de données de traitement en temps réel et d'ingestion de données d'entreprise pour les déploiements hybrides, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions business avisées grâce aux données, et en temps réel. Cette solution unique permet aux utilisateurs de s'adapter aux technologies de traitement émergentes et en constante évolution pour traiter une grande quantité de données, gérer des déploiements complexes et prendre des décisions à la vitesse de l’entreprise.



Avec un trafic mondial des data centers estimé à 20,6 zettaoctets et 500 millions d'utilisateurs des données d’entreprise (chiffre en forte en croissance*) d’ici 2021, une gestion efficace des données en temps réel requiert désormais de :

Ingérer un grand nombre de données à partir de n'importe quelle source, y compris des traitements en continu et en temps réel, des fichiers, des bases de données ou encore des captures de données en mode delta (CDC), que ce soit on-premise ou dans le Cloud.

Traiter des données à n'importe quelle latence, aussi bien en temps réel que par lots

Tirer parti des technologies de pointe de gestion et de traitement de données telles qu’Apache Spark, Spark Structured Streaming, Kafka, etc.

Générer un ordre de grandeur automatique et des recommandations grâce à l'Intelligence Artificielle et au Machine Learning

Evoluer dans un environnement hybride et multi-cloud



La solution Informatica Enterprise Streaming and Ingestion permet l’ingestion de data en continu provenant d'un large éventail de sources, telles que l’IoT, les machines et les données issues de capteurs. La solution comprend également la saisie des modifications dans les bases de données ainsi que la connectivité aux fichiers, bases de données, applications et autres, tant on-site que dans le cloud. Il s'agit de la première solution du marché à prendre en charge le Structured Streaming d'Apache Spark pour le traitement de données multi-latences tout en exploitant la puissance du moteur d’Intelligence Artificielle Informatica CLAIRE, pour développer des structures intelligentes et des schémas en évolution dynamique.



Selon le récent rapport de Gartner, "Adopt Stream Data Integration to Meet Your Real-Time Data Integration and Analytics Requirements", publié le 15 mars 2019 par Ehtisham Zaidi, W. Roy Schulte et Eric Thoo : « D'ici 2023, plus de 70 % des entreprises vont utiliser plus d'un type de livraison de données pour soutenir leurs cas d'utilisation d'intégration de données, donnant ainsi plus de poids aux outils pouvant supporter la combinaison des styles de livraisons multiples (tels que ETL et le traitement de l’intégration de donnée.**) »



« Nos clients s'appuient sur la gestion des données en continu pour de multiples projets, de la détection des alertes de fraude à la tarification dynamique et aux offres, en passant par la surveillance des données de patients en temps réel. Pour ce faire, ils ont besoin d'une solution unique et complète qui ingère et traite les données de n'importe quelle source, à n'importe quelle latence et dans n'importe quel environnement," déclare Ronen Schwartz, vice-président senior et directeur général, Cloud, Big Data and Data Integration, Informatica. "La solution Informatica Enterprise Data Streaming and Ingestion offre des fonctionnalités inégalées, désormais disponible auprès d'un seul et même fournisseur, pour prendre en charge tous les cas d'utilisation en temps réel dans une solution unique. »



* Source: Cisco Global Cloud Index, 2016–2021, 19 Novembre 2018



** “Adopt Stream Data Integration to Meet Your Real-Time Data Integration and Analytics Requirements” | Publié : 15 Mars 2019 ID: G00385110 | Analyste(s): Ehtisham Zaidi, W. Roy Schulte, Eric Thoo