Informatica dévoile de nouvelles avancées en matière de gestion des données dans le cloud pour accélérer la transformation numérique en période de pandémie

Informatica, leader de la gestion des données dans le cloud, dévoile aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités, conçues pour aider les clients à devenir rapidement cloud-first et cloud-native dans le contexte de pandémie que nous vivons. IDC prévoit une croissance à deux chiffres de la transformation numérique des infrastructures en 2020, étant donné que de plus en plus d'entreprises investissent dans le cloud pour accélérer cette transformation numérique. A la pointe de la technologie dans la gestion des données dans le cloud, Informatica innove en permanence pour aider ses clients à réussir à l'ère du Cloud et de l’IA. Cette annonce constitue une étape importante pour l’entreprise, car elle offre à ses clients une solution de gestion de données Serverless, la capacité d’assurer la continuité de l’activité ainsi que la mise à disposition d’une place de marché des données intelligente. Elle propose également une vision à 360 degrés de l’activité en tirant parti de la technologie Master Data Management multi-domaines, d’une gestion intelligente de l’activité et d'un module Data Fabric.



Les principales améliorations apportées aux capacités de gestion des données dans le cloud d'Informatica sont :



Intégration des données Serverless et Cloud Native dans un environnement multicloud : accroitre l’efficacité opérationnelle, augmenter la productivité et réduire le coût total de propriété en concevant et en déployant des pipelines d’intégration de données Serverless dans n’importe quel cloud.

Une Data Fabric pour tirer parti des métadonnées : déployer une Data Fabric pour la transformation des activités et l’analytique dans le cloud grâce à une gestion active des métadonnées, un catalogue des données à partir de l’IA, une extraction des métadonnées et un data lineage automatisé.

Des places de marché de données intégrant l’IA pour démocratiser l’accès aux données de l’entreprise : Les entreprises peuvent accéder rapidement et en toute sécurité aux données d'entreprise en exploitant une place de marché de données. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la collaboration sur la place de marché des données et des améliorations en matière de crowdsourcing, telles que des évaluations de l'utilisation des données et un framework de demande de ressources en données.

Une vue à 360° : Grâce à une vue à 360 degrés des données métiers, les entreprises peuvent mieux fidéliser les clients, accélérer l’e-commerce, assurer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et améliorer la gestion financière.

Gestion des applications, innovation et iPaaS intégrant l’IA : Les nouvelles fonctionnalités comprennent l'intégration des données Serverless, la continuité de l’activité pour l'intégration massive et la qualité des données, l'amélioration des informations opérationnelles et l'auto-remédiation, la possibilité de définir des API REST sans code et la prise en charge des environnements multicloud avec de nouveaux services sur AWS, Azure, GCP et Snowflake.



« Nos innovations sont centrées sur le client et c’est ce qui fait la force d’Informatica sur le marché de la gestion des données dans le cloud », déclare Jitesh Ghai, SVP et GM Data Management chez Informatica. « Nous avons réalisé des investissements importants dans l'innovation des produits et des plates-formes, comme l’atteste notre position de leader du Magic Quadrant de Gartner dans les cinq catégories clés de la gestion des données. Alors que les entreprises se transforment pour rester compétitives dans un contexte de pandémie, Informatica est bien outillée pour les aider à réussir à l'ère du Cloud et de l’IA".