Informatica dévoile la première architecture de référence du secteur pour la centralisation des données et l’amélioration de l'engagement client

Informatica, le leader de la gestion de données des entreprises dans le cloud, a annoncé la première architecture de référence pour la centralisation des données et l’amélioration de l’engagement client. Cette architecture orientée micro-services hybride et modulaire tire profit de l’intelligence artificielle pilotée par les métadonnées, basée sur le moteur CLAIRE™, et s’adapte à toute évolutivité des volumes, des vitesses de traitements et des différents formats de données.



L’architecture de référence pour la centralisation des données simplifie et automatise la livraison de données fiables, contextuelles et pertinentes avec une vue complète et en temps réel de toutes les données, y compris les données de transaction, d'interaction et de référence, afin de susciter un meilleur engagement client sur tous les canaux.



Cette architecture complète facilite le partage et la réutilisation des données, simplifie l'intégration et améliore la gouvernance des données grâce à des fonctionnalités éprouvées, destinées aux entreprises, avec notamment :

· Le catalogage de données

· L’intégration de données

· L’intégration d'applications

· La gestion des données de référence et d'application

· La qualité des données

· La confidentialité des données

· La gestion des métadonnées par IA



Ces apports permettent aux entreprises de :

· Découvrir, comprendre et utiliser des données hautement pertinentes et fiables pour des analyses avancées avec des capacités de catalogue de données basées sur l'IA

· Harmoniser et consolider les données « silotées » pour faciliter l'échange de données entre applications hébergées sur site et en multi-cloud, en utilisant tous les modèles d'intégration avec des solutions hybrides et iPaaS/d'intégration Cloud.

· Fournir une vue complète, intelligente et à 360° des données de référence client, produit et fournisseur pour devancer la concurrence et améliorer les performances commerciales avec le MDM

· Ingérer, préparer, cataloguer, maîtriser, gérer et protéger le Big Data pour fournir de nouvelles informations de manière précise et cohérente avec la gestion du Big Data

· Permettre aux clients d’adopter une approche sécuritaire sans code (by design) et intelligente pour découvrir les données sensibles, identifier qui sont les propriétaires, analyser les impacts et les échanges inter-applicatifs et élaborer une protection compatible avec les conventions et chartes éthiques des entreprises.

· Conduire des initiatives commerciales stratégiques, renforcer la collaboration entre les entreprises et l’IT et soutenir les efforts de conformité réglementaire avec la gouvernance des données.



Avec ces nouvelles capacités de gestion de données hybrides intelligentes, les utilisateurs peuvent exploiter toute la puissance des données dans des environnements multi-cloud et sur site pour offrir un engagement client sécurisé sur tous les canaux.



Citations :



« Pour rester compétitifs et développer notre activité, nous avons pris conscience de la nécessité d’utiliser nos données pour soutenir notre transformation, avec pour résultat de meilleures décisions stratégiques et opérationnelles », a déclaré John Lieto, directeur de la gestion des données, CT Corporation, Wolters Kluwer.



« Informatica nous a aidés à créer une source de vérité unique pour les données d'entreprise, de sorte que nous puissions véritablement offrir des expériences client exceptionnelles avec nos services, qu'il s'agisse de points de contact ou d'interactions. Nous voyons comment, grâce à l’architecture de référence pour la centralisation des données d'Informatica, les organisations peuvent obtenir une vue complète des données pour améliorer la qualité de leurs données, réduire les ambiguïtés causées par des informations en double et erronées et prendre en charge, entre autres, les besoins des services opérationnels à l'épicentre de leurs entreprises. »



« Les données sont les fondations qui permettent une expérience client exceptionnelle. L’architecture complète de référence du centre de données d’Informatica offre les fonctionnalités essentielles dont nos clients ont besoin pour susciter l’engagement de leurs clients sur tous les canaux », a déclaré Amit Walia, président, Produits et écosystèmes stratégiques d’Informatica. « Grâce à la gestion intelligente des données hybrides, les entreprises peuvent efficacement trouver, comprendre et protéger leurs données afin de toujours offrir la bonne expérience client.»