Informatica dévoile ses dernières innovations en matière d'intelligence et d'automatisation pour sa plateforme de données intelligente

Informatica, leader de l’Enterprise Cloud Data Management, annonce aujourd'hui la nouvelle version de sa plateforme de données intelligente, basée sur le moteur d’Intelligence Artificielle Informatica CLAIRE, et dotée des fonctionnalités d'intelligence et d'automatisation les plus avancées du secteur. Cette nouvelle version permettra aux entreprises d'accélérer la modernisation de l'analyse des données sur le cloud, d'améliorer l’expérience client et de mieux gérer leurs données. Parmi les nouvelles innovations, on retrouve :



Cloud Data Warehouse et Data Lakes



Informatica propose la solution de gestion des données dans le Cloud la plus complète du secteur, avec des capacités extrêmement performantes et évolutives pour le Cloud Data Warehousing et les Data Lakes. Elle gère de nouvelles sources de données et de nombreuses cibles dans les écosystèmes cloud ; elle ingère des données provenant de bases de données, de fichiers et de sources variés et permet des analyses en temps réel et en libre-service. Les nouvelles fonctionnalités sont :



Le Cloud Data Integration (CDI) & Cloud Data Integration Elastic (CDI-E) – Intégration plus souple et performante, une meilleure prise en charge du push down sur AWS et une intégration avec Operational Insights. Prise en charge des données hiérarchiques sur Cloud Data Integration Elastic (CDI-E), optimisation automatique de Spark par CLAIRE, débogage facilité et support d’Azure amélioré. Sans oublier une première version d’execution servelerless pour CDI et CDI-E.

Cloud Data Quality – De nouvelles fonctionnalités, dont l'analyse et la déduplication ainsi qu’un profilage des données élargi et une connectivité à Salesforce et à Microsoft Common Data Model.

Cloud Mass Ingestion - Un service unifié et intégré d'ingestion de données améliorant la facilité d'utilisation et la résilience. Une prise en charge élargie du DevOps avec une intégration améliorée à GitHub pour mass ingestion streaming, une connectivité améliorée vers Databricks, AWS Kenisis, ADLS Gen2 (streaming) et des fonctionnalités avancées telles que le support de schéma drift.

CLAIRE : Des recommandations sur le pipeline des données, sur la classification des données similaires, sur le lignage de données et sur la préparation des données. Des recommandations sur les meilleures transformations à appliquer et la possibilité d’analyser intelligemment les structures dans Cloud Data Integration, avec des connecteurs en temps réel, mode passthrough et pour des cibles non relationnelles.

Des innovations pour supporter des cas d’utilisation avancés de Data Engineering avec Blockchain ainsi que des transformations d'images pour des applications dans les secteurs des services financiers, de la sécurité publique et de la santé.



iPaaS



Informatica développe l'iPaaS le plus innovant et le plus moderne du secteur pour les environnements hybrides multi-cloud, avec plus d'automatisation et d'intelligence. Il inclut de nouveaux services tels que Cloud Data Quality, Cloud Application Integration et la gestion des API, mais également plus de support DevOps avec intégration CI/CD et GitHub. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on peut citer :



Cloud Data Integration (CDI) & Cloud Data Integration Elastic (CDI-E)

Cloud Data Quality

Cloud Application Integration et API Management – Développement avec facilité de débogage, consommation de bases de données et de types de contenu JSON et XML, et création de définitions de schémas. Amélioration du pilotage et de la gestion des API, des processus et des connexions avec Operational Insight. CLAIRE permet l'identification, le blocage et la trace automatiques des requêtes/réponses API contenant des données personnelles sensibles. La passerelle API offre désormais la prise en charge d'OAuth 2.0.

Advanced Cloud Data Management – Des améliorations de B2B Gateway telles qu’un nouveau portail partenaires, la certification Drummond AS2-Interoperability, la prise en charge des serveurs SFTP et de Reference 360 (modifications, APIs d’export delta, droits de visibilité des utilisateurs, amélioration des performances et de la stabilité pour les gros volumes des données).

Multi-cloud/Hybrid Support - Meilleure couverture des écosystèmes cloud et amélioration de la connectivité entre les technologies, les systèmes et les applications

Platform – La disponibilité des services Informatica Intelligent Cloud (IICS) au Japon et au Canada. L’intégration de Github, la possibilité d'exporter/importer des configurations du cloud agent.



Master Data Management



MDM hybride, multi-domaine, intelligent, supportant des solutions 360, disponible à la fois sur site et dans le cloud. CLAIRE fournit une intelligence unifiée des métadonnées pour accélérer et automatiser la gestion des données de référence dans le MDM. La solution offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des hiérarchies, des relations entre données de référence, l’optimisation du matching par Intelligence Artificielle / Machine Learning, la découverte de la structure des fichiers d’import. Conçues pour offrir une vue améliorée des données clients, produits et fournisseurs, les solutions Informatica MDM 360 s'appuient sur les fonctionnalités du MDM pour simplifier la gestion et l'administration des données. Elles fournissent des informations contextuelles personnalisées aux utilisateurs en temps réel. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve :



Amélioration de la gestion des hiérarchies et de la navigation dans les relations en mode graph.

Des rapports pré-configurés pour mieux voir les activités de stewardship des données.

Matching optimisé et suggestion des règles de rapprochement automatisés par CLAIRE (AI/ML).

Mise à jour de masse et visualisation des modifications en un clic.

Collaboration basée sur des workflows et création de modèles dynamiques pour les données Produits et visualisation en mode graph pour découvrir toutes les relations des produits.



Axon Data Governance et Marketplace



Première marketplace de données automatisée de l'industrie, elle est construite sur une fondation de gouvernance de données intelligente incluant qualité, protection des données et gestion des métadonnées. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on peut citer :



Les équipes de Data Engineering peuvent définir les options d’accès à la donnée pour les consommateurs, mais aussi les méthodes, les formats, les emplacements, les fréquences de fourniture des données et les contraintes de sécurité.

Des regroupements de données consolident les scores de qualité pour les ensembles de données qu'elles contiennent et fournissent au consommateur un aperçu global de la qualité des données en temps réel.

Axon Data Marketplace expose les politiques de sécurité, de confidentialité et autres politiques liées aux collectes de données, afin que les consommateurs comprennent le contexte règlementaire des données qu’ils utilisent.

Axon Data Marketplace permet aux propriétaires de données de définir des politiques spécifiques liées aux « conditions d'utilisation acceptables » au cours du processus de demande d’accès aux données par les consommateurs.

Intégration au sein des outils ITSM tiers pour soutenir les processus de gouvernance des données et collecter les informations nécessaires pour traiter les demandes d’accès aux données effectuées par les consommateurs dans Axon Data Marketplace.

Remontées automatiques des modifications aux divers intervenants basées sur le scan des métadonnées et du lignage.



Enterprise Data Catalog



Le premier et unique catalogue de l'industrie qui offre un système d'enregistrement de toutes les données d'entreprise avec la plus large connectivité vers les métadonnées, y compris les systèmes d'entreprise les plus complexes. Enterprise Data Catalog Informatica permet d'extraire les métadonnées les plus fines et le lignage des données depuis les systèmes d'entreprise complexes. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons :



De nouveaux scanners de métadonnées pour les applications analytiques comme SAP BW et SAP BW/4HANA, les plateformes de streaming comme Apache Kafka, les bases de données NoSQL comme MongoDB, les outils de BI comme Qlik Sense et de nombreux outils ETL du marché.

Extraction du lignage de données à partir de systèmes d'entreprise complexes (fini les boîtes noires), y compris la transformation détaillée des données.



« Les entreprises data-driven ont besoin de solutions de gestion de données intelligentes qui leur permettent d'atteindre plus rapidement leurs objectifs et de relever les défis actuels en matière de données, grâce aux innovations, à la gestion des métadonnées et à l'automatisation fournie par l'intelligence artificielle », déclare Amit Walia, PDG d'Informatica. « Informatica innove en permanence dans le domaine de la gestion des données pour accompagner la transformation digitale chez nos clients. »