Informatica et Google Cloud étendent leur partenariat stratégique

Informatica, leader de l’Enterprise Cloud Data Management, annonce aujourd'hui le renforcement de son partenariat stratégique avec Google Cloud grâce à une connectivité plus large et plus approfondie sur la plate-forme Informatica Intelligent Data Platform, permettant aux entreprises d'accélérer leurs initiatives de transformation numérique sur la plate-forme Google Cloud.



La prise en charge de Google Cloud par Informatica s'étend désormais au-delà de la gestion du cycle de vie complet de l'API et de l'analyse marketing pour inclure la prise en charge améliorée de Google BigQuery pour l'optimisation des traitements déportés, qui permet aux clients de traiter des charges de travail massives, et la nouvelle prise en charge de Dataproc, afin d'exploiter et simplifier leurs grands environnements de données natifs Google.



De plus, Informatica et Google Cloud collaboreront sur des opportunités de vente et de mise sur le marché conjointes, tirant parti de la dynamique de leur croissance à l'échelle de l'entreprise en multipliant par 56 le nombre de transactions Informatica iPaaS envoyées à Google Cloud sur 12 mois.



Informatica mettra à disposition d'Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) la plate-forme leader d'intégration d'entreprise sous forme de service (iPaaS) sur Google Cloud Platform pour permettre aux clients de transformer, gérer et synchroniser des données intégrées et fiables, quelle que soit leur source ou leur environnement. En partenariat avec l'infrastructure cloud évolutive et performante de Google Cloud Platform, IICS permettra aux entreprises d'accélérer la migration des données vers Google BigQuery, de maximiser la valeur de Google Analytics, d'exploiter le stockage à la demande de Google Cloud et les analyses pour créer un data lake moderne et appliquer des API natives au cloud pour intégrer données et applications.



Informatica MDM sera également disponible en tant que service géré au sein d'IICS sur Google Cloud. Il s'intégrera à Google Cloud for Marketing pour permettre aux entreprises d'avoir une vue à 360 degrés des entités commerciales critiques comme les clients, produits, fournisseurs, employés et actifs. Cette intégration les aidera à comprendre le parcours du client, à prévoir les résultats du marketing et constituera une référence de confiance unique qui leur permettra d'offrir des expériences exceptionnelles aux clients, aux produits et aux fournisseurs dans toute l'entreprise.



« Equinix fournit la plus grande plate-forme d'interconnexion mondiale au monde, permettant aux entreprises numériques de se connecter directement à leurs clients, clouds, employés et partenaires au sein de nos plus de 200 centres de données ", déclare Milind Wagle, CIO d'Equinix. "L'un de nos objectifs stratégiques est de fournir des informations commerciales riches et à la demande grâce à de grandes capacités de données et d'analyse avancée pour aider à faire évoluer l'entreprise et offrir une expérience de qualité supérieure à nos clients. Pour remplir l’objectif de la modernisation de notre technologie, nous avons choisi Informatica et Google Cloud comme plates-formes stratégiques pour nos données et notre architecture analytique. L'alignement stratégique entre les plates-formes Informatica et Google Cloud, en s'appuyant sur Equinix ECX Fabric, nous aide à accélérer la transformation numérique de notre entreprise".

« La transformation de l'industrie que nous observons aujourd'hui concerne les clients qui tirent davantage d'informations de leurs données pour éclairer leurs décisions commerciales ", a déclaré Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud. "Ensemble avec Informatica, nous aidons nos clients à accélérer leur prise de décision grâce à de meilleures analyses à tous les niveaux, depuis l'amélioration du service client jusqu'au développement des produits en passant par la fourniture de la meilleure exécution des ventes, ce qui leur permet de croître. »

« Informatica s'engage à fournir à ses clients le support le plus large possible de l'écosystème au sein de l'industrie, et notre nouvelle intégration avec Google Cloud crée un alignement stratégique renforcé avec une plate-forme Cloud rapidement prête pour l'entreprise en pleine croissance", a déclaré Anil Chakravarthy, Chief Executive Officer, Informatica. "Aujourd'hui, deux leaders majeurs de l'industrie s'associent pour proposer des innovations en matière de gestion de données qui dynamisent les transformations numériques de nos clients et renforcent notre partenariat stratégique avec Google Cloud. »