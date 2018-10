Intelligence artificielle : la stratégie du gouvernement est nécessaire, mais est-elle suffisante ?

La création de valeur à partir de l'IA et de l'analytique doit passer par une prise de conscience de ce qu'elles permettent et une compréhension de leurs limites. Disons-le, l'analyse de données n'est pas une science nouvelle. La grande distribution, par exemple, s'est toujours appuyé sur elle pour segmenter et identifier le profil de ses consommateurs. Il en va de même des banques et assurances qui, très tôt, ont utilisé des algorithmes de scoring pour identifier les clients à fort risque d'attrition (résiliation de contrat), etc.



Aujourd'hui, la révolution tient dans l'explosion des données disponibles - structurées et non-structurées et de toute nature (texte, voix, images, vidéos, etc.) - la puissance de calcul accessible et l'usage des méthodes de machine learning (méthodes d'apprentissage automatique) qui s'appliquent efficacement à ce nouvel environnement de données.



Cependant, dans toute notre clairvoyance d'analyste ou de mathématicien, nous n'avions pas prévu que cette accélération s'accompagnerait d'illusions. La crainte ou la frilosité de nos organisations vient de la méconnaissance de ces technologies. L'IA n'est qu'un moyen qui doit permettre d'accélérer la prise de décisions éclairées et maîtrisées, si elle est bien employée. Elle peut certes contribuer à l'automatisation de tâches et fonctions données... Une démystification doit passer par un accompagnement à tous les niveaux en commençant par les décideurs : ils devront avoir une culture data se traduisant notamment par une idée juste et pragmatique de l'apport de l'IA, des méthodes et outils, pour ne pas être confrontés à la déception, ou à l'indifférence (la croyance d'avoir déjà une stratégie IA).



Pour toute transformation, il est nécessaire de bien analyser les freins et les craintes pour les dépasser et continuer à construire. En effet, qui dit transformation dit changement dans le quotidien de travail. Ceci génère parfois de la peur et de la résistance. Cette résistance est souvent due à un manque de repères et une crainte pour le futur. Il est alors essentiel qu'une organisation projette ses collaborateurs post transformation, les rassure sur leurs missions et leur explique comment leur poste évoluera ; il s'agit dans ce cas de dire le bénéfice personnel et non uniquement organisationnel. Il est également essentiel d'identifier les personnes de confiance reconnues par leurs pairs. Elles seront les premières à adopter et à accompagner ces ajustements. La fédération est toujours plus facile avec des exemples réussis chez d'autres. Ce change management s'effectue donc tout au long de la chaine hiérarchique, avec le support des ressources humaines. Ces dernières, accompagnées par les directions digitales, jouent, du reste, un rôle crucial pour valoriser l'investissement consenti dans le sens de ces transformations.