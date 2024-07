Teradata et DataRobot s’associent pour accélérer l’innovation dans le domaine de l’IA de confiance

Teradata (NYSE : TDC) annonce la nouvelle intégration de la plateforme d’IA de DataRobot avec Teradata VantageCloud et ClearScape Analytics. Cette intégration a pour objectif d’aider les entreprises à maximiser leur potentiel en matière d’IA en leur offrant davantage d’options et de flexibilité pour créer et mettre à l’échelle des modèles d’IA fiables et efficaces.



Cette intégration entre Teradata et DataRobot permettra aux entreprises clientes d’importer et de rendre opérationnels les modèles d’IA de DataRobot à grande échelle, au sein de la plateforme d’analyse et de données VantageCloud. De ce fait, elles seront en mesure de débloquer plus rapidement des données et obtenir des résultats, tout en accélérant l’innovation dans le domaine de l’IA. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible grâce à la fonction Bring Your Own Model (BYOM) de ClearScape Analytics.



« DataRobot est connu pour ses modèles d’IA précis et de grande qualité et VantageCloud apporte aux entreprises modernes toute l’évolutivité et l’efficacité dont elles ont besoin. Ensemble, les résultats de modèles étendus peuvent être expliqués, gouvernés et exploitables», explique Daniel Spurling, Senior Vice President of Product Management chez Teradata. « Alors que le potentiel de l’IA se développe à une vitesse exponentielle, Teradata et DataRobot ouvrent la voie aux entreprises pour les aider à accélérer l’adoption d’une IA de confiance à grande échelle ».



Grâce à l’association de Teradata VantageCloud, ClearScape Analytics et DataRobot, un plus grand nombre d’utilisateurs au sein des entreprises pourront accéder à des analyses avancées, ce qui favorisera une opérationnalisation évolutive de l’IA. Ces nouvelles fonctionnalités et les avantages les plus importants de cette intégration sont les suivants :



Les Data Scientists doivent avoir la liberté d’utiliser leurs technologies et leurs outils favoris afin de tirer parti au mieux des dernières innovations. DataRobot est une plateforme couvrant l’intégralité du cycle de vie de l’IA et est conçue pour les modèles d’IA générative et prédictive, tout en offrant une liberté de choix et une grande flexibilité.

Les entreprises modernes ont besoin de déployer des modèles de manière responsable, fiable et en toute confiance, tout en contrôlant les coûts. Teradata VantageCloud permet aux entreprises de déployer les modèles d’IA de DataRobot à grande échelle, dans le même environnement où résident les données. Le déploiement peut être effectué sur l’ensemble des fournisseurs de cloud, mais également sur site.

Grâce à la fonction BYOM, les utilisateurs de VantageCloud et DataRobot peuvent accéder à des modèles créés dans leur plateforme d’IA DataRobot à partir de VantageCloud. Cela inclut notamment l’importation de modèles DataRobot dans VantageCloud afin de procéder à une inférence à l’échelle en utilisant les fonctions de scoring de modèles de ClearScape Analytics. En conséquence, les modèles de DataRobot peuvent être mis à l’échelle facilement et à moindre coût (puisqu’il n’existe pas de coût supplémentaire lié à la licence) pour les utilisateurs de Teradata VantageCloud.



« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Teradata pour pouvoir apporter davantage de valeur ajoutée à nos clients, quel que soit leur secteur d’activité », déclare Venky Veeraraghavan, Chief Product Officer chez DataRobot. « Notre collaboration permet aux entreprises d’accélérer leur parcours vers l’adoption de l’IA en leur fournissant la flexibilité, la liberté de choix et la vitesse dont elles ont besoin pour pouvoir passer de la phase d’expérimentation à la phase de déploiement en toute sécurité et en toute confiance. Ensemble, Teradata et DataRobot donnent aux entreprises les moyens de libérer le plein potentiel de leurs données et de prospérer dans cette nouvelle ère rythmée par des transformations impulsées par l’IA ».



Disponibilité



Les nouvelles fonctionnalités de Teradata Vantage et de ClearScape Analytics intégrées à DataRobot sont d’ores et déjà disponibles.