Intermarché signe un contrat de 5 ans avec Shippeo pour obtenir une visibilité en temps réel sur ses opérations de transport amont

Intermarché, troisième marque de supermarchés de France et troisième logisticien national, signe un contrat de 5 ans avec Shippeo, la solution de visibilité de la Supply chain leader en Europe, pour assurer le suivi en temps réel et l'analyse prédictive de près de 200 000 flux de transport amont par an.

Les 30 bases logistiques d'Intermarché reçoivent chaque jour des milliers de palettes en provenance de près de 2000 fournisseurs répartis sur le territoire français. Celles-ci doivent être ensuite rapidement rechargées et distribuées par camions en direction des 2150 points de vente du distributeur en France (1850 Intermarché & 300 Netto). En raison du volume et de la rapidité des opérations, il était impératif pour Intermarché de s’associer à une plateforme de suivi en temps réel lui fournissant la position exacte et l'heure prévue de chacune de ses livraisons sur ses bases logistiques ainsi que le nombre exact de palettes qu’elles contiennent.



« Avec Shippeo, nous serons en mesure d'identifier rapidement si des palettes sont manquantes dans une expédition et où elles ont été égarées, ce qui nous permettra de gérer avec plus de précision les stocks et les coûts de transport au sein de nos plateformes. Nous serons également avertis à l'avance si une livraison est retardée sur l’une de nos bases, ce qui nous permettra d'optimiser nos opérations logistiques », explique Ivan Sainsaulieu, Directeur Transport France chez Intermarché.



Toutes les informations de livraison provenant de 50 des transporteurs d'Intermarché seront collectées automatiquement et mises à disposition dans Shippeo, éliminant ainsi le travail fastidieux de collecte et de restitution des données, afin de générer des gains de productivité significatifs pour toute la Supply Chain du groupe. La collecte des horaires de livraison exacts par geofencing et GPS permettra à Intermarché de mesurer avec précision les performances de leurs opérations de transport.



«Nous sommes ravis qu'Intermarché nous ait choisi comme partenaire de visibilité en temps réel sur le transport», déclare Lucien Besse, Directeur Général et co-fondateur de Shippeo. "Nous sommes impatients d'apporter plus de transparence dans leur chaîne d'approvisionnement en les aidant à résoudre rapidement les problèmes liés au transport et en mesurant avec précision leurs performances de livraison."