Interview de Stéphanie Bompas, PDG de CMV Informatics à l'occasion de la sortie de l'application Posipricing

Posipricing s'adresse aux décideurs des secteurs du e-commerce et de la distribution, qui passent beaucoup de temps à surveiller les prix de leurs concurrents. C'est pour les aider à surveiller leur image prix, à optimiser leur offre auprès des consommateurs et à connaître les informations de leurs concurrents que CMV Informatics a créé Posipricing. " Cette solution permet d'effectuer une veille tarifaire et des analyses concurrentielles intelligentes et dynamiques ", explique l'éditeur.



Nous avons posé nos questions à Stéphanie Bompas, PDG de CMV Informatics au sujet de cette application.



Decideo : La veille concurrentielle en matière de prix, est-ce essentiellement collecter de la donnée ?



Stéphanie Bompas, CMV Informatics : La collecte de la donnée est la matière première, mais nous ne nous contentons pas de la collecter, nous la traitons. De sorte que les équipes marketing et pricing, travaillant avec Posipricing, puissent directement passer à l’action et mettre en place leur plan d’action. Notre plateforme de veille concurrentielle Posipricing propose à nos clients, non seulement la donnée concurrentielle dont ils ont besoin, mais aussi le traitement de la donnée sous forme de graphiques dynamiques, intelligents et colorés. Cela leur permet de gagner du temps en se concentrant sur l’interprétation de la donnée pour orienter leur stratégie.



Decideo : Comment collectez-vous l'information sur les prix des concurrents de vos clients ? Est-ce uniquement via le web ?



Stéphanie Bompas : Nous avons développé notre propre moteur d’aspiration de prix et la démarche associée pour garantir la qualité des données aux clients. Et oui, c’est uniquement fait sur le web.



Decideo : Comment tenir compte des différences de stratégie prix entre le online et le offline ?



Stéphanie Bompas : Actuellement, 75% de la population vérifient les prix online avant d’acheter en magasin. C’est donc très important de prendre le online en référence car c’est ce qui influence la décision d’achat.



Decideo : Le prix d'un produit c'est une chose, mais dans le prix global il y a beaucoup d'autres composants : le service fourni, les frais de livraison, la garantie, etc.. Comment comparer des choses comparables et pas simplement le prix d'un produit ?



Stéphanie Bompas : Nous nous adressons à la distribution physique et au e-commerce. Ainsi, dans notre service nous comparons non seulement le prix des produits mais également nous donnons des indications sur le contenant, la promotion, les stocks : des choses très concrètes au-delà du produit lui-même. Notre solution de veille concurrentielle ne propose pas d’informations concernant la garantie par exemple mais un lien qui permet de vérifier les détails du produit sur le site.



Decideo : Savoir ce qui se passe chez le concurrent c'est bien, mais prévoir ce qui se passera, ce serait mieux. Avez-vous développé des outils d'apprentissage machine pour essayer de prédire les évolutions de prix, et donc de les anticiper ? Si oui, comment fonctionnent-ils, avec quels algorithmes ?



Stéphanie Bompas : En ce qui concerne les outils de prévisions, c’est notre solution Cabexpert Pricing qui permet de faire de la simulation prix. Cabexpert Pricing est une solution reconnue de gestion et de simulation de politique de prix.

Nous avons des algorithmes qui se basent sur un historique permettant de faire des projections. Ceux-ci fonctionnent grâce aux différentes informations récupérées depuis les ERP de nos clients et de l’évolution de l’historique de ventes.



Decideo : Conservez-vous dans un entrepôt de données l'ensemble des historiques ? Si oui, autour de quelle technologie avez-vous développé cette chaîne décisionnelle - collecte, stockage, restitution ? Quelles parties avez-vous développé, quelles parties proviennent d'outils du marché que vous avez intégré ?



Stéphanie Bompas : Pour ce qui est du développement de notre solution Posipricing, nous avons choisi de développer notre solution avec Microsoft et nous sommes hébergés sur Azure. Nous avons intégralement développé la solution, notamment la partie de l’aspiration des données, la vérification qualitative des données et la plateforme et le traitement big data de la plateforme et traitement de la visualisation de la plateforme. C’est du développement interne sur des outils Microsoft.