Snowflake nomme Thomas Gourand au poste de Directeur Général France

Au sein de ses nouvelles fonctions, Thomas Gourand a pour responsabilité d’identifier et de tirer parti des opportunités du marché ainsi que d’établir des relations solides avec les clients et partenaires en France. Par ailleurs, il assure également l'efficacité opérationnelle de l’équipe, la gestion des budgets, le recrutement de talents locaux et collabore également avec l'équipe produit mondiale pour adapter les produits aux besoins du marché local.



“Snowflake compte des clients sur le territoire qui nous utilisent à grande échelle avec des impacts métiers positifs traduisant d’une technologie simple et performante. Après plus de 10 ans dans la Silicon Valley, je suis ravi de revenir en France pour avoir l’opportunité de prendre la direction de Snowflake.” déclare Thomas Gourand, Directeur Général France de Snowflake “L'arrivée et la vision de Sridhar Ramaswamy sur la mise en place de l'intelligence artificielle dans l'entreprise de manière simple et fiable ont renforcé mon désir de rejoindre cette nouvelle aventure." .”



Avec 27 ans d’expérience dans la commercialisation de solutions informatiques autour de la gestion de la donnée, Thomas Gourand possède une forte expertise dans le développement et la mise en place de plans stratégiques, impliquant le recrutement, de répondre aux besoins du marché ainsi que le développement de l’activité.



Avant de rejoindre Snowflake, Thomas Gourand a occupé le poste de Chief Revenue Officer pour Searce, un partenaire intégrateur de 1 300 ingénieurs spécialisés dans les projets Cloud, AI et Data. Basé à San Francisco, il était responsable des activités et des équipes Go-to-Market pour les dix-huit pays dans lesquels Searce opère.



Auparavant, il a passé treize ans chez Google dont dix années dans la Silicon Valley, où il a notamment occupé le poste de directeur commercial pour la région Ouest des États-Unis et d’Enterprise Sales Lead et Field Account Manager Director pour le continent américain. Chez Google en France, Thomas Gourand a été le pionnier de Google Cloud à Paris en 2009 pour le lancement de la commercialisation de Workspace dans l’Hexagone auprès des grandes sociétés françaises. Lors de sa carrière, Thomas Gourand a travaillé chez HP Software, Symantec, Veritas Software, CAST Software ou encore Generix Group.



Thomas Gourand, 50 ans, est diplômé d’un Master à la Kedge Business School de Marseille et de la Middlesex Business School de Londres.