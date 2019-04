Ivalua transforme les achats grâce à l'intelligence artificielle

A l’occasion de sa conférence Ivalua NOW, le leader international sur le marché des solutions de gestion des dépenses en mode cloud, présente un vaste éventail de nouvelles fonctionnalités exploitant l’intelligence artificielle. Mention spéciale pour le puissant assistant numérique baptisé « IVA » accessible à la fois par le biais d’une interface à commande vocale et d’un agent conversationnel. Cet assistant permet de récupérer des données, de créer, de modifier et de traiter des bons de commande, de connaître la marche à suivre pour réaliser certaines tâches et de gérer diverses autres activités de façon à optimiser l’expérience utilisateur.



Certaines des nouvelles fonctionnalités présentées à l’occasion d’Ivalua NOW sont dès à présent disponibles dans la dernière version logicielle, tandis que d’autres seront intégrées ultérieurement.

Voici quelques exemples des fonctionnalités à venir :



Des fonctions avancées de capture des données de facturation favorisant un traitement 100 % dématérialisé des factures.

Une capture et une analyse des données contractuelles afin d’améliorer la gestion des contrats à l’échelle de l’entreprise.

Un vaste éventail d’autres applications d’IA visant à renforcer l’automatisation et l’accès aux informations.



Propices à la dématérialisation des achats, ces fonctionnalités sont accessibles sur l’ensemble de la plateforme entièrement intégrée d’Ivalua. Fondée sur un seul code primaire et sur un modèle de données unifié, cette dernière permet aux clients d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA. Pour une expérience utilisateur optimale, l’ancrage profond des données améliore la portée et la qualité des enseignements possibles disponibles au sein de la plateforme d’Ivalua,



« L’intelligence artificielle atteint enfin la maturité nécessaire pour offrir considérablement de valeur ajoutée aux services responsables des achats », se réjouit David Khuat-Duy, Président-fondateur d’Ivalua. « Outre ses fonctionnalités puissantes et innovantes, la plateforme Ivalua donne aux clients un moyen unique de concrétiser les multiples possibilités offertes par l’IA grâce à un ancrage profond des données, indispensable pour exécuter les algorithmes sous-jacents. »