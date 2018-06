Jean-Marc Le Gonidec nommé Directeur avant-vente de l’activité Birst en France et en Europe du Sud

Cette nomination stratégique permettra à Birst de structurer ses équipes sur la région afin d'accélérer le développement de ses activités et d'accompagner les entreprises par le biais des capacités analytiques avancées et innovantes de sa plateforme cloud, dans le cadre de leurs projets de transformation numérique.



Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en aéronautique obtenu en 1994 auprès de l'PSA (Institut polytechnique des sciences avancées, Ivry-sur-Seine), Jean-Marc possède plus de 23 ans d’expérience dans le domaine du data management (Data Discovery & Data Prep, Big Data Integration & Data Federation, Advanced Data Cleansing & Data Matching...).



Avant de rejoindre Birst, Jean-Marc occupait le poste de Senior Product Specialist, Data Management, pour la région EMEA chez Informatica, société qu'il avait rejoint en 2006 après avoir travaillé au sein de Business Objects (SAP) comme Data Integration Specialist pendant deux ans.



« Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Marc dans notre équipe » affirme Eric Delattre, directeur de l'activité Birst en France et en Europe du Sud. « Sa mission consistera à structurer le département avant-vente et à apporter une expertise technique inestimable en matière de data que ses expériences passées lui ont apportées ».



Pour sa part, Jean-Marc Le Gonidec déclare que « sa décision de rejoindre Birst a été motivée par l'ambition marquée de l'entreprise d'accompagner par l'analytique avancée ses prospects et clients dans le cadre de leur transformation numérique inévitable. Avec Birst, j'ai l'opportunité de proposer à un large panel de clients, actifs dans des environnements industriels les plus variés, une plateforme analytique full cloud. Celle-ci est particulièrement innovante et disruptive et est portée par une technologie totalement agnostique, qui permet une véritable approche gouvernée du pilotage de l'entreprise par la data - Data Driven Company ! »



Pour rappel, la plateforme de Birst relie l'ensemble de l'entreprise via un réseau d'instances virtualisées et cela, à partir d'un socle analytique commun et partagé. Birst prend en charge les opérations ETL (extraction, transformation et téléchargement), les rapports d’activités, les tableaux de bord, la compréhension sémantique, la visualisation, la recherche intelligente, ainsi que le machine learning, offrant ainsi une suite Analytics complète, riche, simplifiée et disponible dans le Cloud.



Birst, dont le siège se trouve à San Francisco, compte parmi ses clients les entreprises suivantes : American Express Global Business Travel, Kellogg's, Reckitt Benckiser, Schneider Electric, Véolia, Citrix ou encore Zodiac Aerospace.