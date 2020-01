Journée de la protection des données : compilation de quelques points de vue

La façon dont le monde perçoit et gère la confidentialité des données a été profondément bouleversée ces deux dernières années. Si elle a toujours été l’une des premières préoccupations des entreprises qui placent le client au cœur de leur réflexion, il est rassurant de constater qu’elle est désormais une priorité pour tous !



Le respect de la vie privée n'est pas seulement une question de conformité ; il a des implications beaucoup plus larges à l’échelle de l’entreprise. Ce sont les données qui font toute la différence. Les entreprises qui prennent le sujet de la vie privée à cœur ont cinq fois plus de chances que leurs clients leur confient leurs données. Cela contribue à stimuler des initiatives business stratégiques clés, telles que l'amélioration de l’expérience client, l'optimisation de la supply chain ou encore l'innovation en matière de nouveaux produits et services.



Alors que la protection des données est de plus en plus ancrée dans la culture d'entreprise, en partie grâce à la réglementation, il est frustrant de voir que de nombreuses entreprises n’en ont pas encore pris la mesure. Trop d’entre elles placent encore la gouvernance de la confidentialité des données en arrière-plan de leur stratégie car elles ne la considèrent pas comme une nécessité.



Les dirigeants doivent comprendre que la gouvernance des données est le fondement de la protection des données. En s’y concentrant, une entreprise pourra :



- Créer de la valeur en fournissant les meilleures pratiques pour découvrir les données

- Savoir qui les utilise et à qui elles appartiennent

- Mieux comprendre les risques pour établir des priorités en matière de correction et protéger l'exposition aux données personnelles.

- Et tout cela dans le but d’établir une relation de confiance avec les clients.



En réalité, la gouvernance des données permet une plus grande démocratisation des données tout en soutenant leur confidentialité. En mettant ces données entre les mains de dirigeants et d'experts en la matière issus de tous les secteurs d'activité, - plutôt que d'un seul spécialiste des données -, les entreprises permettent à leurs collaborateurs d'utiliser des informations cruciales. Ces dernières permettent à la fois de garantir une meilleure collaboration et d’obtenir des résultats qui renforcent la confiance et améliorent l'expérience client.



Les entreprises pour lesquelles la gouvernance de la confidentialité des données est déjà une compétence bien acquise gagnent de l’avance sur leur marché. Ce sont elles qui peuvent mieux se conformer aux réglementations, s'appuyer sur des analyses précises, alimenter les initiatives en matière d'expérience client, migrer vers le cloud public en toute sécurité et optimiser les process business pour une meilleure efficacité.