



L'IA accélère le code. Mais qui contrôle la qualité ?

Rédigé par François-Xavier Le Gal, Mr Suricate le 26 Juin 2026

En quelques mois, l'intelligence artificielle a transformé la manière dont les équipes produisent du logiciel. Le code se génère plus vite, les fonctionnalités se livrent en continu, les cycles se raccourcissent. Mais derrière cette accélération se cache une question que peu d'organisations osent encore poser ouvertement : à quelle vitesse produisons-nous aussi des bugs ? Et surtout, qui, dans l'entreprise, est encore en capacité de les détecter à temps ?



Une accélération qui déplace le risque, sans le faire disparaître



Le "vibe coding", les copilotes de développement, les agents capables de générer une interface ou une intégration en quelques minutes : ces outils sont devenus une réalité opérationnelle pour la plupart des équipes tech. Et ils tiennent leurs promesses en matière de productivité.



Mais un code qui produit plus vite est aussi un code moins relu, moins maîtrisé, plus difficile à maintenir et parfois moins prévisible. Les anomalies ne disparaissent pas avec l'IA. Elles se déplacent. Elles deviennent plus diffuses, plus fréquentes, plus difficiles à anticiper. Et elles arrivent en production dans un environnement où la moindre défaillance d'un parcours critique peut suffire à faire fuir un client en quelques secondes.



Le marché mondial du test logiciel, qui dépassait 55 milliards de dollars en 2024, pourrait doubler d'ici 2034. Cette croissance traduit une prise de conscience. Plus on produit vite, plus il faut contrôler souvent.



Le test logiciel change de nature



Pendant longtemps, tester une application consistait à organiser une campagne ponctuelle avant chaque mise en production. Ce modèle est aujourd'hui obsolète. Quand une organisation déploie plusieurs fois par jour, qu'elle dépend de dizaines de services tiers, d'API, de microservices, de scripts marketing, la qualité doit devenir un état permanent, plus une une simple étape.



Cette mutation redéfinit donc en profondeur le métier de la QA. Pendant des années, les équipes qualité ont été perçues comme un goulot d'étranglement : trop peu nombreuses, trop sollicitées, mobilisées à corriger des scénarios cassés par la moindre évolution d'interface. Avec l'IA, ce schéma vole en éclats.



De l'exécution à la décision



L'IA, intégrée intelligemment dans les processus de test, vient libérer les équipes QA. Elle ne les remplace pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Elle prend en charge ce qui était jusqu'ici chronophage et peu valorisant : analyser des logs, ajuster un scénario après un changement mineur d'interface, regrouper des anomalies qui partagent la même cause racine, proposer un premier diagnostic à partir de captures d'écran. Ce que l'on appelle aujourd'hui le self-healing, ou la capacité d'un test à s'adapter automatiquement aux évolutions de l'application, illustre bien ce basculement.



Le rôle de la QA change alors fondamentalement. Les équipes ne sont plus dans l'exécution mais dans le pilotage. Elles arbitrent la couverture de test, hiérarchisent les risques, identifient les parcours critiques à sécuriser en priorité, dialoguent avec les équipes produit et métier sur ce qui doit absolument fonctionner. Elles passent du faire au décider.



Cette évolution est aussi celle d'une démocratisation. Avec les approches no-code, automatiser un test n'est plus l'apanage des profils techniques. Un chef de produit, un responsable e-commerce, un testeur métier peuvent désormais créer et lancer leurs propres scénarios. La qualité devient l'affaire de tous, et non plus la responsabilité d'une équipe centrale débordée.



Ce que l'IA ne remplacera jamais



Soyons clairs : l'IA accélère, mais elle n'arbitre pas. Elle ne sait pas, seule, dire si un parcours utilisateur a du sens pour le métier, si une expérience est réellement fluide, si une fonctionnalité répond à une attente client. Elle ne comprend pas la pertinence d'un cas d'usage. Elle a besoin de données de qualité, d'une supervision humaine, d'une vision stratégique.



Les organisations qui réussiront cette transition ne seront pas celles qui auront automatisé le plus, mais celles qui auront su combiner intelligemment trois éléments : un moteur d'exécution fiable, des équipes recentrées sur les décisions à forte valeur, et une compréhension fine des parcours qui comptent vraiment pour leur activité.



Une question à se poser maintenant



Maintenant que les équipes produisent et déploient plus vite que jamais, la question est de savoir si vos dispositifs de contrôle suivent le même rythme. Si vos tests se déclenchent à la même cadence que vos déploiements. Si vos équipes QA disposent des bons outils pour passer de l'exécution à la décision.



Car dans ce nouveau monde où le code se génère en quelques secondes, la qualité, elle, ne s'improvise pas.









Dans la même rubrique : Shadow AI dans les collectivités : ce que révèle vraiment l'usage clandestin de ChatGPT en mairie - 26/06/2026 Trop de règles, pas assez d'usage : le piège du Shadow AI - 26/06/2026 Et si la gouvernance des données devenait un moteur de croissance ? - 25/06/2026 Données verrouillées, intelligence bridée - 25/06/2026 Cartographier les flux de données : un nouvel impératif de gouvernance - 04/06/2026 1 2 3 4 5 » ... 421