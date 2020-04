L’Intelligence Artificielle : l’ADN qui donne vie aux données

La puissance de l’IA ne peut servir qu’avec la disponibilité de données. La capacité d’un algorithme à reconnaître des modèles et faire des suggestions dépend en effet de ce qu’il peut tirer des données brutes. Or, la prolifération continue des données risque, à terme, de les rendre chaotiques et incontrôlables. Aujourd'hui, les données ne sont plus seulement des chaînes de chiffres, de lettres et de symboles. Il peut s'agir de milliers de caractères représentant par exemple la parole humaine. Alors, comment donner un sens à tout cela ?

Le traitement automatique du langage naturel (TALN), un sous-domaine de l'informatique qui repose largement sur le machine learning, agit à la jonction de l'informatique et du langage naturel. C'est un exemple de technologie cognitive pouvant analyser rapidement de grands ensembles de données non structurées, comme les données médicales, les contrats et les textes juridiques, pour dégager des tendances et découvrir des solutions à des problèmes complexes. C'est une tâche chronophage qu'un être humain aurait du mal à accomplir, mais qui peut maintenant être réalisée en quelques secondes.

Un autre exemple est la traduction. Une personne qui part de zéro peut passer des années (voire toute une vie) à apprendre à traduire un travail de l'anglais au japonais. Un algorithme basé sur le machine learning peut maintenant le réaliser instantanément pendant que le texte est tapé.

C'est de cette façon que l'IA s'avère être l'ADN des données. Les données seules ne peuvent résoudre automatiquement un problème. Une base de données contenant chaque mot de toutes les langues du monde serait inutile sans un interprète pour lui donner un sens.



Une étude a montré que la "transplantation d'objet" compromet la fiabilité de la reconnaissance faciale basée sur l’IA, laissant entendre que le temps d’arrêt, un geste instinctif de l'homme qui nous aide à identifier quand les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, continue d'échapper aux algorithmes intelligents. L'évolution de l'IA en tant qu'ADN des données ne peut être écartée, et parfois la fusion de l'humain et de la machine est étonnante.