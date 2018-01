L'art au service de la data et du traitement de la donnée

Deep Sea Monster : Chaque année, la fraude coûte des milliards de dollars aux entreprises. Cette fraude devient de plus en plus complexe et prend des formes toujours plus nombreuses. Les entreprises doivent trouver de nouvelles façons de l'identifier et d'en atténuer la menace. Ce « Monstre marin » ressemble à une créature mystique mais il s'agit en réalité d'une représentation visuelle des réseaux d'approvisionnement potentiellement frauduleux en Russie. Aujourd'hui, les données d'approvisionnement du gouvernement russe sont ouvertes et facilement accessibles. Le processus de soumission d'offre pour la fourniture de biens et services est conçu pour être ouvert et transparent.