L’automatisation intelligente, un rôle essentiel à jouer dans la bataille contre la Covid-19 et pour sécuriser la continuité des activités

Rédigé par Anoop Tiwari, HCL Technologies le 9 Septembre 2020

Tout ou presque a déjà été dit sur l’impact sans précédent engendré par la crise de la Covid-19. En l’espace de quelques semaines, la Covid-19 et le coronavirus sont entrés dans le langage courant. A l’heure où j’écris ces lignes, 140 pays ont été touchés et plus de 800 000 personnes ont été infectées, poussant de nombreux pays à confiner leurs citoyens. La crise a poussé les économies nationales et les entreprises à remettre en question leur mode de fonctionnement. La pandémie va à coup sûr s’inscrire dans l’histoire comme l’un des défis majeurs auxquels l’humanité a dû faire face. Si nous essayons toujours de sortir de cette crise, celle-ci aura fait émerger des élans encourageants de solidarité, de générosité et de collaboration.



La capacité de l’humanité à faire face à de tels défi est puissante et elle ne fait que s’amplifier avec le temps. Chaque épreuve nous enseigne des leçons qui nous préparent à toujours mieux à affronter un avenir incertain. Mais les moyens de combler le fossé qui sépare le connu et l’inconnu ont toujours été entre les mains de la technologie. Compte tenu des progrès survenus au cours des 20 dernières années, je suis convaincu que l’intelligence artificielle et l’automatisation sont la clé d’un meilleur futur.



Automatisation intelligente vs. Covid-19



Tout d’abord, il n’est sans doute pas inutile de rappeler que les premiers signes de l’épidémie ont été détectés pour la première fois par des systèmes d’automatisation intelligente. En décembre 2019, une société de veille sanitaire canadienne appelée BlueDot a d’abord repéré des anomalies à Wuhan en Chine. La solution de machine learning de cette société a intégré et analysé un vaste ensemble de données comprenant des informations d’itinéraires aériens, des rapports sur le bétail, des fichiers provenant d’organisations de santé ainsi que de nombreuses autres sources. A l’aide de ces données, le système a pu repérer un cluster de cas de pneumonies inhabituels dans la région similaires à l’épidémie de SRAS de 2003. Le système ne s’est donc pas trompé et 9 jours plus tard, l’OMS alertait sur l’émergence de la Covid-19. De tels systèmes s’avèrent d’ores et déjà essentiels pour suivre la propagation de l’épidémie et prendre des mesures pour en minimiser l’exposition.



Dans la bataille contre la Covid-19, des applications d’automatisation intelligente ont également été déployées dans d’autres domaines. Le principal objectif est bien sûr la découverte d’un remède. Généralement, la procédure pour mettre au point un traitement pharmaceutique est long et fastidieux. Mais avec des outils d’automatisation intelligente basés sur l’intelligence artificielle ou le machine learning, les scientifiques peuvent développer des vaccins, découvrir des médicaments existants pour des applications actuelles et mettre au point des médicaments pouvant prévenir de futures épidémies. Et si les développements dans ce domaine n’en sont qu’à leurs balbutiements, la crise actuelle leur aura donné un véritable coup d’accélérateur.



L’automatisation intelligente a également fait ses preuves en matière de programmes de monitoring proactif, comme le système de scanning d’intelligence artificielle de Baidu qui utilise des capteurs infrarouges pour surveiller la température corporelle. La solution a été déployée au sein de la gare Qinghe de Pékin comme moyen de détection des passagers potentiellement infectés. Le scanner sans-contact, a pu examiner la température de près de 200 personnes par minute sans interrompre le flux de passagers au sein de la gare. En utilisant avec d’autres systèmes d’automatisation intelligente, nous pouvons voir en quoi cette technologie est essentielle pour réduire les dommages causés par la pandémie.



Automatisation intelligente vs. Continuité business



Malgré les avantages que peuvent présenter ces solutions, la pandémie a surpris le monde entier. Sa soudaineté et son ampleur ont contraint les populations à bouleverser leur vie professionnelle et personnelle en seulement quelques jours. Le risque d’infection ayant été le moteur de toutes les décisions et mesures prises, il était alors clairement nécessaire que les gouvernements et les entreprises optent en faveur de la distanciation sociale et de « l’auto-isolement ».



Ce changement a eu un impact majeur sur les entreprises puisqu’il a conduit un grand nombre de personnes à adopter le télétravail. Et les défis opérationnels n’étaient que la partie immergée de l’iceberg, car très vite le principal challenge a été de maintenir la productivité et l’agilité opérationnelle. Dans de telles circonstances, la collaboration entre l’humain et les outils technologiques devient essentielle pour préserver la performance.



L'automatisation, quel que soit son format, physique ou virtuel, a déjà opéré un changement clé au sein des entreprises. Elles ont pu faire évoluer leur fonctionnement et leurs services. Mais la crise actuelle nous a montré combien il est important de soutenir les équipes et d'adopter une approche « du collègue numérique » ou « digitalCOLLEAGUE » comme nous aimons à l’appeler.



« digitalCOLLEAGUE » : Protéger les collaborateurs, les aider à s’épanouir



En temps de crise, il est important que toute la charge de travail pouvant être automatisée le soit. L'automatisation doit s’établir comme une norme centrale de la structure des entreprises. Au fur et à mesure de l'évolution des processus, l'automatisation intelligente va se positionner comme un « digitalCOLLEAGUE », dont l’objectif principal est de renforcer le potentiel humain et de réduire la complexité opérationnelle. Dans cette ère d'incertitude et de volatilité des activités commerciales, le rôle du "collègue numérique" est de soutenir les idées humaines tout en réduisant l'effort humain.



Actuellement, les « digitalCOLLEAGUE's » sont conçus pour travailler aux côtés des équipes. Ils prennent la forme de chatbots, d'automatisation des processus robotiques, d'analyses précises et de tableaux de bord intelligents comprenant des résultats et des mesures opérationnelles. D’ici peu, ces « digitalCOLLEAGUEs » seront déterminants pour aider leurs homologues humains à atteindre une meilleure productivité, à prendre des décisions et à augmenter leur capacité d’innovation.



L’avenir exige des entreprises qu'elles réinventent et réorganisent leur conception du travail. Les lieux de travail modernes doivent faciliter la synergie entre les équipes et les outils technologiques, les premières pouvant se concentrer sur des initiatives axées sur le client et les seconds sur des tâches répétitives. Comme les machines permettent de libérer plus de temps, les équipes pourront consacrer leur énergie à des efforts qui exigent de l'empathie, du sentiment client et qui font appel au sens du jugement. Et peut-être plus important encore, ce partenariat ne sera plus limité aux espaces de bureau et aux environnements de production, ce qui permettra de garantir la continuité des activités même dans les circonstances les plus critiques.



C'est un avenir qui est à notre portée, mais il ne peut être assuré que si nous faisons de l'automatisation intelligente une priorité au lendemain de la crise actuelle. Je suis convaincu que ce sera certainement la voie à suivre, mais d'ici là, je vous souhaite de rester en sécurité et en bonne santé.









