L’avenir de l’IA en entreprise ne se jouera pas uniquement dans les modèles, mais dans les fondations

L’intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase.



Après une période d’expérimentation intense, marquée par l’émergence de l’IA générative et la multiplication des projets pilotes, les entreprises doivent désormais répondre à une question plus fondamentale : comment transformer ces expérimentations en capacités durables et déployables à grande échelle ? Cette transition représente aujourd’hui l’un des principaux défis stratégiques pour les dirigeants. Les modèles d’intelligence artificielle progressent à une vitesse remarquable. Chaque nouvelle génération apporte des avancées significatives en matière de raisonnement, d’automatisation et d’interaction avec les utilisateurs. Mais la performance d’un modèle, aussi importante soit-elle, ne garantit pas à elle seule la réussite d’un projet d’IA en entreprise. Le véritable défi commence lorsque l’intelligence artificielle quitte l’environnement contrôlé d’un pilote pour entrer dans la réalité complexe des organisations.



Le passage du pilote à la production est le véritable défi



Créer une démonstration IA convaincante est aujourd’hui plus accessible que jamais. Mais une entreprise ne fonctionne pas comme un environnement de test. Dans un contexte réel, une solution d’intelligence artificielle doit être capable d’accéder aux bonnes informations, d’interagir avec les applications existantes, de respecter les règles de sécurité, de prendre en compte les processus métiers et de répondre aux exigences de conformité. C’est souvent à ce moment que les difficultés apparaissent. Un modèle peut générer une réponse pertinente. Mais pour créer une véritable valeur métier, il doit comprendre le contexte dans lequel il évolue : les données de l’entreprise, ses règles, ses processus et ses objectifs. Le problème n’est donc pas uniquement l’intelligence du modèle. Le problème est l’environnement qui permet à cette intelligence de fonctionner de manière fiable et reproductible.



L’Europe entre dans une nouvelle étape de l’adoption de l’IA



Cette réalité concerne aujourd’hui les entreprises du monde entier, et notamment en Europe.



L’intérêt pour l’intelligence artificielle progresse rapidement, mais les organisations entrent désormais dans une phase plus complexe : celle de l’industrialisation. La France illustre cette transition. Selon l’Insee, 10 % des entreprises françaises déclaraient utiliser au moins une technologie d’intelligence artificielle en 2024, contre 6 % un an plus tôt. Cette progression montre que l’adoption s’accélère, mais elle révèle également un nouveau défi : au-delà de l’expérimentation, les entreprises doivent désormais construire les conditions nécessaires pour intégrer durablement l’IA dans leurs opérations. Cette évolution ne dépendra pas uniquement de l’amélioration des modèles. Elle nécessitera également une réflexion sur les fondations technologiques et organisationnelles qui permettent leur déploiement.



Construire les fondations d’une IA réellement opérationnelle



L’une des erreurs fréquentes consiste à considérer chaque initiative IA comme un projet isolé. Une entreprise peut lancer un assistant pour son service client, automatiser certaines tâches administratives ou développer un outil d’aide à la décision. Ces projets peuvent produire rapidement des résultats visibles. Mais lorsque chaque initiative nécessite de reconstruire les mêmes connexions aux données, les mêmes règles de gouvernance et les mêmes intégrations, l’organisation ne crée pas un avantage durable. Elle accumule progressivement une nouvelle forme de dette technologique. Les entreprises qui réussiront à passer à l’échelle seront celles qui construiront une base commune : une compréhension cohérente de leurs données, des règles de gouvernance partagées et des composants réutilisables permettant d’accélérer chaque nouveau cas d’usage. Cette base commune peut être pensée comme un « Enterprise Brain » : une couche d’intelligence unifiée qui rassemble les connaissances de l’organisation, ses règles de gouvernance et le contexte nécessaire au passage à l’action. Les systèmes d’IA disposent ainsi d’une compréhension cohérente de l’entreprise et du cadre dans lequel ils peuvent agir.



L’objectif n’est pas seulement de déployer davantage d’IA. Il est de permettre à chaque nouvelle initiative de bénéficier des précédentes. C’est tout le principe d’une approche « Assembly-first » : assembler et réutiliser des briques modulaires (workflows, agents, applications, intégrations et modèles d’IA) plutôt que de recréer chaque solution de zéro. La dissociation de ces différents composants permet à chacun d’évoluer indépendamment. Chaque intégration, chaque workflow et chaque connaissance métier peuvent ainsi devenir des actifs réutilisables qui accélèrent les futurs déploiements. L’IA cesse alors d’être une succession d’expériences indépendantes pour devenir une véritable capacité d’entreprise.



Le prochain avantage compétitif ne sera pas uniquement technologique



Les modèles continueront d’évoluer. De nouveaux acteurs émergeront. Les capacités progresseront encore. À terme, l’accès aux meilleurs modèles ne constituera probablement plus un avantage suffisant. La différence se fera dans la capacité des organisations à transformer ces technologies en résultats concrets, gouvernés et reproductibles.



La question stratégique pour les dirigeants n’est donc plus uniquement : « Quel modèle d’intelligence artificielle devons-nous choisir ? ». Elle devient : « Quelles fondations devons-nous construire pour permettre à l’IA de créer durablement de la valeur dans notre organisation ? ». Les entreprises qui répondront à cette question seront celles qui réussiront à dépasser le stade des pilotes pour faire de l’intelligence artificielle une véritable force de transformation.



L’avenir de l’IA ne dépendra pas uniquement de la puissance des modèles. Il dépendra de la capacité des entreprises à leur donner un environnement dans lequel ils peuvent réellement produire de la valeur.