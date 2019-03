L'exploitation des données : un avantage concurrentiel majeur pour le commerce de détail

Si connaître le nombre de clients, les achats effectués, le nombre de visiteurs en ligne, en magasins physiques ou le montant dépensé par client, est simple, toutes ces données sont issues de sources diverses : magasins, sites web, réseaux sociaux, appareils mobiles, IoT, capteurs pour suivre et surveiller le trafic piétonnier ou l'interaction avec les affichages de marchandisage. Des données hétérogènes, dispersées dans des silos et non connectées. Résultats, les détaillants ne peuvent accéder en temps réel à ces données et les faire parvenir aux bonnes personnes pour qu'elles puissent engager la bonne action.



Et c'est pourtant là le nerf de la guerre. C'est dans la gestion de cette donnée que les détaillants font la différence. Ainsi, ceux susceptibles de délivrer une expérience clients performante ont une vision globale des données et sont capables d'en extraire des informations pertinentes. À mesure que les outils deviennent de plus en plus sophistiqués et que les sources de données ne cessent d'augmenter, les entreprises de vente au détail doivent mettre en place une stratégie d'intégration ou de regroupement des ensembles de données afin d'obtenir une vue multidimensionnelle de leur entreprise et de leurs clients.



À titre d'exemple citons Metro, qui collecte en permanence une variété de données issues de ses magasins. L'entreprise analyse toute une masse de données : périodes de pointe en magasin, flux des stocks, décisions d'achat des clients, etc. En intégrant les données provenant de plusieurs sources, l'équipe d'analyse des données est en mesure, grâce à cette vision multidimensionnelle, de prendre des décisions éclairées dans le cadre de ses stratégies opérationnelles et promotionnelles. Ainsi la direction de l'enseigne a fait le choix de stopper les commandes de chaussures demi-taille après l'analyse et la visualisation des stocks des données de leurs magasins.