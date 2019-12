L’impact des technologies dans notre futur

Quelle que soit la définition que vous retiendrez, l’essentiel est de savoir que les technologies modifient en profondeur nos interactions, à l’échelle de l’entreprise comme de l’individu. Interactions qui se déroulent de plus en plus sur des appareils mobiles, ce qui transforme radicalement nos stratégies d’entreprise. Mise en place de nouveaux processus optimisés et de nouveaux outils de prise de décision, émergence de nouveaux business model, déploiement de l’intelligence artificielle pour superviser une partie de l’activité, etc. Au quotidien, les collaborateurs doivent, eux aussi, s’adapter à ces bouleversements afin de réussir cette transformation digitale.



Du point de vue de l’entreprise, la transformation digitale s’avère prometteuse dans plusieurs domaines-clés



La mobilisation du personnel : l’objectif est de rendre l’effectif plus productif et connecté, de faciliter son implication et de lui donner tous les atouts en main pour prendre les bonnes décisions.



L’expérience client : les technologies digitales apportent une connaissance plus fine des clients pour mieux servir ces derniers, en leur proposant des produits et des services personnalisés.



L’agilité opérationnelle : les processus de back-office digitalisés gagnent en intelligence et en efficacité, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle d’une entreprise, sa productivité et ses capacités.



Pour tenir ces promesses, la digitalisation s’appuie sur plusieurs technologies majeures :



1. Business intelligence : dans l’univers digital, la réussite s’appuie sur les données et la capacité à exploiter les vastes flux d’informations générés tout au long du cycle économique, afin d’optimiser les prises de décision. Il s’agit avant tout de comprendre la valeur des données et de savoir en tirer profit.



2. Science et analyse des données : analyser les données, les expliquer et cerner les tendances apporte des informations précieuses à l’entreprise, qui peut ainsi mieux anticiper les changements et prendre des décisions stratégiques bien avant la concurrence.



3. Intelligence artificielle : dans le monde de l’entreprise, l’IA offre désormais la possibilité d’automatiser des tâches cognitives normalement effectuées par l’homme, tout en élaborant des modèles capables de prévoir et d’automatiser les décisions humaines.



Mais aussi cruciale soit-elle, une transformation digitale réussie ne peut s’accomplir du jour au lendemain. Il s’agit d’un processus à long terme, qui exige d’avancer progressivement, tout en assurant la poursuite de l’activité. Et la réussite de la transformation dépendra directement de la capacité de l’entreprise à impliquer ses collaborateurs.



Tout simplement parce que la transformation digitale n’est rien d’autre qu’une grande aventure menée par des personnes partageant le même état d’esprit, qui unissent leurs forces afin d’innover, de repenser leur activité et de réussir, pour les années à venir.