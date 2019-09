L’intelligence artificielle pour des processus d’affaires efficients

Afin de rester concurrentiel à court, moyen et à long terme, il est nécessaire que les processus internes fonctionnent avec autant d’efficience que possible. Mais les besoins relatifs aux activités de l’entreprise évoluent aussi dans le cadre de la numérisation. Certains flux de travail traditionnels deviennent obsolètes à cause de l’automatisation end-to-end (solution de bout en bout), tandis que d’autres sont portés à un nouveau niveau de qualité. Les processus ne doivent plus seulement être économiquement efficients, ils doivent surtout être agiles, flexibles, individuels et visionnaires.



La remise en question permanente des processus d’affaires existant ainsi que la capacité de transformation des entreprises deviennent donc, et de plus en plus, des facteurs de succès décisifs. Dans ce but, il faut des technologies basées sur l’intelligence artificielle avec lesquelles il est possible de trouver, d’interpréter et donc de traiter des informations efficientes, qui donnent des réponses concrètes aux questions. De cette façon, les entreprises peuvent en permanence adapter leurs processus d’affaires et leurs flux de travail à un marché et à des cadres évolutifs.



Vue d’ensemble complète grâce aux Insight Engines



Les Insight Engines sont une possibilité pour réaliser des processus d’affaires numériques et intelligents dans les entreprises. Il s’agit ici de solutions de gestion des connaissances intelligentes qui sont capables de trouver, d’analyser, de relier et d’extraire des informations à partir de différentes sources de données. Du point de vue de l’utilisateur, ces solutions diffèrent à peine des moteurs de recherche classiques et cependant leurs fonctions dépassent largement les solutions traditionnelles grâce à l’intelligence artificielle.



Lorsqu’une requête est émise, le système parcourt toutes les différentes sources de données, par ex., les applications spécialisées, l’intranet, le Cloud, les systèmes CRM, les bases de données et les archives, et effectue une analyse sémantique de leur contenu respectif. Les résultats sont élargis avec des connaissances supplémentaires pertinentes et mis à la disposition des utilisateurs de manière claire et structurée, dans le cadre de leurs droits d’accès individuels. Ainsi disposent-ils d’une vue d’ensemble complète et personnalisée du sujet ou du jumeau numérique demandé.



Le jumeau numérique (Digital Twin) est une représentation virtuelle d’un objet réel. Cela signifie que des produits physiques, des systèmes, mais aussi des processus, ont leur réplique sous forme numérique. À l’aide de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, des processus entiers peuvent ainsi être simulés, donc de nouvelles connaissances acquises.



Grâce à la vue à 360 degrés qui en découle, des connexions complexes peuvent être identifiées rapidement et clairement, des changements peuvent être simulés et des effets et réactions possibles peuvent donc être vérifiés à l’avance. Les Insight Engines posent ainsi les bases idéales pour la prise de décisions stratégiques et jettent les fondements pour la transformation des processus d’entreprise.