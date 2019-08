Quatre façons de devenir un grand expert de la transformation numérique

En 2019, la pression s'accroît pour que ces opportunités deviennent réalité. Une étude récente a révélé que 85 % des décisionnaires d'entreprises estimaient que s'ils ne progressaient pas dans la transformation numérique de leur entreprise au cours des vingt-quatre prochains mois, ils seraient en perte de vitesse par rapport à la concurrence et subiraient une perte de bénéfices.



Les technologies de l'information (IT) sont primordiales pour soutenir cette transition numérique, car les stratégies de l'IT sont devenues des éléments fondamentaux pour les stratégies d'entreprise. Quelle que soit la vision de votre entreprise en matière de transformation numérique, le moment est venu d'amorcer votre transition numérique.



Voici les quatre meilleures façons d'ordonner votre stratégie numérique en 2019.



Adopter l'IA



L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont des éléments-clés de cette configuration complexe, car ils sont nécessaires pour donner du sens à nos stocks de données dont la croissance est constante. Si vous constatez des résistances au sein de votre entreprise pour la mise en œuvre d'une « nouvelle technologie », amorcez votre transformation numérique avec des projets simples et à faible risque qui vous permettront de démontrer l'impact de l'IA sur une fonction opérationnelle non essentielle. Commencer avec un projet à faible risque peut en effet permettre aux dirigeants et aux décisionnaires de reconnaître le potentiel pour d'autres secteurs de l'entreprise.



Commencer par le haut



La transformation numérique n'est pas possible sans l'adhésion des cadres dirigeants. Faire de la transformation numérique une réalité requiert du temps, des ressources humaines et financières ainsi qu'une grande persévérance afin que les changements fassent leur chemin et soient acceptés. Cela implique également que les employés apprennent à travailler d'une nouvelle façon, ce qui peut générer un rejet.



Une transformation numérique réussie devrait avoir un impact sur chaque service de l'entreprise, et il est essentiel que les cadres dirigeants la soutiennent activement afin d'encourager l'ensemble de l'entreprise à adopter le changement.



N'oubliez pas votre audience la plus importante



On a beaucoup écrit sur la façon dont la transformation numérique changeait le mode d'interaction entreprises-clients et sur les pressions subies pour offrir des expériences numériques exceptionnelles. Une trop grande focalisation sur le client éclipse souvent l'audience la plus importante : les employés.



Alors que les employeurs cherchent à repenser la façon de travailler afin de booster l'efficacité des employés, la technologie numérique peut jouer un rôle-clé en permettant aux employés d'être plus efficaces dans leur rôle. La transformation numérique offre aux fonctions de l'entreprise qui ne sont pas toujours considérées d'emblée comme des services numériques, comme, par exemple, le service à la clientèle et les RH, une authentique opportunité de s'éloigner des processus manuels et d'automatiser des activités clés.



Les entreprises « championnes du numérique » ont intégré que notre mode de travail était en train de changer et ont appris que la clé de la transformation numérique consistait à donner aux employés l'information et les connaissances nécessaires pour développer leurs compétences et performances.



Mettez en avant les Insights



Nous ferions preuve de négligence si nous ne recommandions pas un Insight Engine comme élément-clé de la stratégie de transformation numérique. Transformer des téraoctets de données en valeur ajoutée nécessite plus de ressources et d'expertise que ne le pensaient de nombreux responsables IT au départ. Mais les données représentent l'avenir. Il est donc essentiel que les entreprises déterminées à réussir leur transformation numérique donnent la priorité à la transformation de la donnée brute en un gisement précieux de connaissance. Les Insight Engines autonomiseront les employés à l'échelle de votre entreprise et leur montreront comment tirer profit de la mutation numérique.



Démarrer votre transformation numérique semble a priori une tâche intimidante et écrasante. En identifiant les domaines-clés où vous pouvez plus facilement effectuer des changements, et en obtenant un soutien au sein de votre entreprise pour engager des initiatives, vous aurez les atouts en main pour devenir une entreprise compétitive à l'ère du numérique.