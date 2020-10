La 5G va déclencher une explosion des transferts de données, explique David Friend, CEO de Wasabi Technologies

Je pense que les deux grands gagnants seront le transport et la surveillance. Les véhicules, tels que les Teslas, sont équipés de caméras et de capteurs. Pour atteindre l'objectif d'une conduite totalement autonome, il faut acquérir et analyser des informations beaucoup plus détaillées sur les conditions de conduite et les routes. Aujourd'hui, seul un infime pourcentage des informations recueillies par ces véhicules est retransmis via le réseau mobile 4G en raison des limitations de la bande passante. En ce qui concerne la surveillance, les caméras dans les espaces publics prolifèrent dans le monde entier et on estime à un milliard le nombre de caméras protégées qui seront utilisées d'ici 2025. L'installation d'une caméra dans un espace public nécessite une connexion réseau et il n'est souvent pas pratique d'en amener une à l'endroit précis où l’on souhaite la positionner. Grâce à la 5G, il sera très simple d’installer les caméras là où elles sont nécessaires. Les vidéos de toutes sortes, y compris les appels vidéo par téléphone mobile, consommeront une grande partie de la bande passante 5G.