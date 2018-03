La CNAM confie à l'Ecole Polytechnique le Big Data sur les données de santé des français

Rédigé par Philippe Nieuwbourg le 27 Février 2018

Depuis 2015, un partenariat est en place entre la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) et l'Ecole Polytechnique. Le projet vise à analyser l'une des plus grandes bases de données orientée santé, qui contient tous les remboursements de soin des français. Cette très grande base de données, contient des événements médicaux (prescriptions, séjours hospitaliers, soins, etc.) pour des millions de personnes sur plusieurs années.