Les données bien présentes dans le plan de transformation numérique du Ministère des Armées

Le plan de transformation numérique du ministère des Armées répond à trois objectifs : garantir la supériorité opérationnelle et la maîtrise de l’information sur les théâtres d’opérations ; renforcer l’efficacité des soutiens et faciliter le quotidien du personnel ; améliorer et faciliter la relation avec les citoyens et avec les agents ainsi que l’attractivité du ministère

Accélérateurs de la transformation, les technologies du numérique ont fortement évolué ces dernières années avec l’émergence du Big Data, de l’Intelligence Artificielle, des objets connectés, etc.

Le ministère des Armées dispose déjà d’une première acculturation à ces nouvelles technologies dans le domaine des systèmes opérationnels grâce aux recherches pilotées par la DGA : Traitement du langage et des images, Robotique autonome, Systèmes d’entraînement, Systèmes de détection autonomes... Dans le domaine de l’administration, des études seront lancées sur des sujets tels que : Le recours aux agents conversationnels (chatbot), La mobilisation du Big Data dans les fonctions financières et RH ... Etant donné l’importance croissante de l’Intelligence Artificielle, une feuille de route ministérielle pluriannuelle sera définie sur ces technologies

“Par une ouverture maîtrisée de ses données, le ministère des Armées pourra gagner en réactivité, précision et fiabilité. L’ouverture des données impose : un changement culturel tant dans l’organisation que dans les usages pour inciter les entités du ministère à ouvrir et à partager leurs données respectives, une offre de solutions techniques spécifiques pour stocker et partager les données de manière sécurisée

Quels avantages à ouvrir les données ? Le partage, l’exploitation et la valorisation des données à travers les nouvelles technologiques numériques visent à donner du sens aux masses de données collectées par les Armées. L’utilisation des nouvelles technologies couplées avec l’exploitation des données permettra notamment : d’avoir une vision plus globale des situations, de les suivre en temps réel et de mieux les anticiper, de réduire l’incertitude dans les prises de décision et de les accélérer, d’améliorer les retours d’expériences”

”, explique le Ministère des Armées.Ce plan de transformation numérique, donc la synthèse est disponible en ligne , insiste sur plusieurs aspects :”, explique le document du Ministère des Armées. L’intelligence artificielle est bien sur au coeur de ces futurs déploiements : “