La Commission de transport de Toronto collabore avec IBM et SAP dans le but de numériser la paie, les finances et les ressources humaines

SAP Canada, une filiale de SAP SE (NYSE : SAP), et IBM (NYSE : IBM) annoncent aujourd’hui la transformation des processus internes de la Commission de transport de Toronto (CTT) en matière de paie, de finances et de ressources humaines, offrant ainsi aux organisations du secteur public une solution moderne et numérique avancée.



La Commission de transport de Toronto compte plus de 15 000 employés et exploite le réseau de transport en commun urbain le plus utilisé au Canada. Le nouveau portail Web MyTTC, fondé sur le logiciel de RH SAP SuccessFactors et appuyé par l’expertise de Services IBM, numérise la prestation des services de ressources humaines et offre des expériences personnalisées aux employés de la CTT.



Grâce au site Web MyTTC, les gestionnaires et les employés peuvent consulter des renseignements sur les ressources humaines et la paie, consulter et mettre à jour des renseignements personnels, demander des congés, examiner et approuver des demandes, exécuter des rapports, et plus encore. Le site permet d’améliorer considérablement l’efficacité par rapport aux précédents processus manuels sur support papier.



L’option Ask HR (Demander aux RH) de SAP SuccessFactors, dont IBM a configuré l’exécution sur la plateforme SAP Hybris C4C, est utilisée pour exécuter le nouveau système d’interrogation de la billetterie des RH de la CTT. Le centre d’aide SAP Knowledge Central par MindTouch sert quant à lui de référentiel de connaissances. Grâce à la fonctionnalité libre-service de SAP SuccessFactors AskHR, les employés ont également accès aux renseignements à tout moment et en tout lieu.



Avec cette vaste solution SAP mise en œuvre par IBM, la CTT a fait un grand pas de modernisation à l’interne. Le logiciel a permis de normaliser, de rationaliser et d’automatiser bon nombre de processus qui étaient auparavant complexes et exécutés manuellement. Elle ajoute également un nouveau niveau de convivialité à l’échelle de l’organisation, servant de fondement à une nouvelle ère de collaboration entre les personnes, les processus et la technologie.



La mise en œuvre de SAP et d’IBM s’inscrit dans le cadre de la stratégie continue de la CTT visant à offrir des capacités RH simples et faciles à utiliser aux employés et aux gestionnaires, à développer des systèmes et des processus transparents, à aider les employés à accéder à la bonne information au bon moment afin qu’ils puissent prendre les bonnes décisions et à éliminer le fardeau administratif de sorte que les employés puissent consacrer plus de temps aux clients.



« Lorsqu’il s’agit de systèmes de ressources humaines et de toutes les circonstances où les renseignements personnels des gens sont en cause, il est essentiel que la technologie soit efficace et stable », a déclaré Dave McCann, chef de file du secteur public canadien, Services mondiaux IBM. « Ce projet a réuni la force et les capacités d’IBM et de SAP afin de créer une solution qui fera une réelle différence pour les 15 000 employés de la CTT. » [traduction]



« La CTT donne l’exemple avec un environnement de modernisation numérique qui transforme ses systèmes financiers et rassemble les données sur les employés et la paie en une plateforme centralisée », a déclaré Andy Canham, président, SAP Canada. « Ce projet facilite la gestion financière de tous les services de transport en commun, permet aux employés de réussir, offre des fonctions libre-service et crée une base essentielle pour l’innovation à long terme. » [traduction]



La CTT a également mis en œuvre la solution SAP S/4HANA Finance pour numériser la planification financière, la comptabilité de base, la clôture des comptes et l’analyse par simulation. La solution, déployée sur la plateforme d’entreprise intelligente SAP HANA, constitue une base servant à présenter des outils d’apprentissage machine et d’intelligence artificielle pour aider la CTT à améliorer la gestion financière de son personnel, de ses actifs et de ses offres de services. Les outils de production de rapports SAP modernes, faciles à utiliser et en libre-service garantissent l’accessibilité en temps réel des données financières précises sur tous les appareils mobiles.



Parmi les autres avantages du passage à SAP S/4HANA Finance figurent l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, la transparence des vérificateurs, l’automatisation des fonctions financières répétitives et l’unification des données vérifiables à l’échelle de la CTT qui peuvent être combinées avec des données structurées et non structurées dans l’ensemble de la CTT. La nouvelle plateforme SAP ouvre également la voie à un service de transport à modèles multiples qui fournit des recommandations personnalisées aux usagers.



La solution SAP SuccessFactors Recruiting and Onboarding permet de rechercher, d’attirer et d’embaucher les meilleurs talents en utilisant l’intelligence à chaque étape du recrutement et en faisant de l’intégration une partie stratégique de la gestion des talents en permettant aux nouveaux employés et aux employés transférés de contribuer rapidement aux objectifs de l’entreprise.



La CTT est une agence de transport en commun qui possède et exploite quatre lignes de transport en commun rapide avec 75 stations, plus de 149 trajets d’autobus et 11 lignes de tramways à Toronto.



SAP Canada, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, et qui exerce ses activités sur le marché canadien depuis 1989, dessert plus de 14 000 clients et compte plus de 3 200 employés au Canada. L’entreprise possède des laboratoires de recherche et développement à Montréal, Toronto, Waterloo et Vancouver.