La Data Science source de ROI commercial dans une grande banque française

Au delà des ROI mesurés lors du prototypage, l’impact réel du moteur de scoring dépend de son industrialisation et de son utilisation.

L’industrialisation d’un PoC data est probablement l’étape la plus délicate. Elle se caractérise par un temps plus long que celui de la modélisation, où les interactions entre les datascientists, les équipes IT et les “métiers” s’intensifient.

L’industrialisation du moteur de scoring nécessite plusieurs homologations préalables comme la validation des modèles par la direction des risques, ou la conformité RGPD des données. Dans ce sens, les documentations technique et fonctionnelle sont les pièces centrales des de ces homologations, elles décrivent de manière exhaustive le périmètre et la construction du moteur de scoring.

La “passation” du PoC aux équipes IT est critique car elle détermine la viabilité du projet. C’est pourquoi il est essentiel qu’un PoC ne dépende pas de simples scripts dont les résultats sont difficiles à reproduire. Une implémentation “production-ready” qui respecte les normes et qui inclut la gestion des versions, le logging, le monitoring et le tests unitaires et d’intégration, permet une passation plus aisée.