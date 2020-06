Podcast: Damien Pedreira, Fondateur de Quanailles, habilleur de chevilles

Qui aurait pensé qu'après des années de consulting sur Microstrategy, Jedox, Talend, SQL Server... le futur de Damien Pedreira descendrait au niveau de la cheville. Quanailles est une DNVB , une Digital Native Vertical Brand, c'est à dire une marque qui s'appuie sur des valeurs, qui met la donnée au coeur de ses processus, et qui bien sur, est présente essentiellement au travers des canaux digitaux.Fondateur de Quanailles, "Habilleur de chevilles de paires en fils", Damien Pedreira nous explique ce qui l'a amené à créer cette entreprise, quelles sont les valeurs qui l'animent, mais aussi comment, malgré ses seulement quatre mois d'existence, il combine les données de Google, de Shopify, et s'appuie sur de l'apprentissage machine pour prévoir ses stocks et son réassort.Et si les idées développées par Quanailles résonnent dans votre esprit, découvrez comme appuyez sa démarche au travers de sa campagne de socio-financement sur Ulule - Racontez nous comment on passe de Microstrategy aux chaussettes ?- Quanailles met en avant des valeurs, d'égalité, de responsabilité environnementale, et sociale... et tout cela autour de la vente en ligne... on appelle cela un DNVB en marketing moderne. En quoi cette manière de faire du commerce est-elle différente ?- J'imagine que vous n'avez pas oublié totalement le monde de la data. Comment pensez-vous appliquer à Quanailles votre expérience dans l'analyse de données ?