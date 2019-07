La Saïd Business School de l'université d'Oxford va utiliser Teradata Vantage pour une étude commerciale et marketing de classe mondiale

Teradata (NYSE : TDC), la seule société d'intelligence omniprésente des données (« pervasive data intelligence ») du secteur, annonce que la Saïd Business School de l'université d'Oxford (« Oxford Saïd ») s'apprête à utiliser la plateforme Teradata Vantage. Dans le cadre du projet Oxford FOMI (Future of Marketing Initiative), l'école de commerce s'appuiera sur Vantage pour mener des travaux de recherche visant à apporter des réponses à certaines des problématiques marketing les plus pointues des entreprises.



Dans le cadre du partenariat collaboratif existant entre Teradata et Oxford Saïd, la société annonce également le financement des travaux de recherche d'un post-doctorant membre de l'équipe Oxford FOMI. Ce chercheur possèdera une expertise poussée en matière de marketing, d'intelligence artificielle, de Machine Learning ainsi que d'analytique des données et aura accès à Teradata Vantage, une plateforme analytique d'entreprise mettant sa rapidité et son évolutivité au service de l'approche moderne d'Oxford Saïd dans le domaine de la recherche.



« Des universitaires d'Oxford spécialisés dans le marketing mènent des travaux de recherche de pointe destinés à éclairer cette discipline à l'ère du numérique. Nos recherches ont un réel impact sur la façon dont les entreprises considèrent le marketing et peuvent se préparer à l'avenir », explique Andrew Stephen, doyen associé à la recherche et professeur de marketing L'Oréal à la Saïd Business School. « Etant donné qu'une grande part de l'avenir du marketing fera intervenir des techniques avancées d'analytique des données et de Machine Learning (ML) à grande échelle, notre collaboration avec Teradata et l'accès à Vantage permettront à nos chercheurs de développer de nouvelles compétences et de répondre à de nouvelles questions autour des applications ML afin de résoudre des problèmes concrets de marketing. »



Depuis 2016, Teradata est partenaire du projet FOMI, collaborant continuellement avec ce dernier, notamment en coorganisant chaque année l'événement « Future of Digital Disruption » à l'école de commerce d'Oxford afin de favoriser les contacts entre dirigeants d'entreprise et chercheurs.



« Nous apportons notre soutien à la mission de la Saïd Business School qui consiste à produire des études de grande qualité, rigoureuses et pertinentes. Le professeur Stephen et son équipe FOMI partagent notre passion qui est de repousser les limites afin que les marques puissent tenir leurs promesses et stimuler leur croissance. C'est pourquoi nous sommes impatients de voir comment Vantage pourra servir à la réalisation de cet objectif », commente Martyn Etherington, directeur marketing de Teradata. « Ce partenariat permet à nos deux équipes de créer et partager constamment des idées, des analyses et des expériences clients uniques. Il répond également au besoin pour l'Université d'entreprendre de nouveaux travaux de recherche, tout en aidant les entreprises à appliquer des techniques d'analytique de pointe et à accélérer leur croissance en offrant une expérience client humaine. »



La relation entre Teradata et Oxford est un parfait exemple de partenariat entre une entreprise et une université, c'est-à-dire un engagement commun à résoudre les problématiques les plus pointues des entreprises grâce à la collaboration, à des recherches pertinentes et à la combinaison de compétences d'experts.



Pour en savoir plus sur le projet Oxford FOMI et ses recherches, consultez le site OxfordFutureOfMarketing.com.