La data science au service de la planification sous contraintes

C’est là qu’interviennent les heuristiques et métaheuristiques ! Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces choses ne sont pas des monstres obscures et carnivores. Plus récemment introduites, ces méthodes permettent de résoudre des problèmes nécessitant l’examen d’un très grand nombre de combinaisons (phénomène d’explosion combinatoire) et reposent sur la stratégie visant à se déplacer dans l’espace des solutions d’une fonction objectif en espérant atteindre un maximum global.



Pour faire simple, faisons une analogie : vous êtes devant une rivière et devez la traverser en sautant de pierre en pierre. La méthode linéaire consisterait à modéliser l’ensemble du problème (distance entre chaque pierre, largeur de la rivière, taille maximale de pas possibles, courant de la rivière, etc.) et calculer le parcours optimal avant de se lancer. L’heuristique consisterait au contraire à vous lancer rapidement et sauter de pierre en pierre en essayant de s’approcher de l’autre rive, quitte à éventuellement revenir en arrière si besoin. Vous l’aurez compris : dans un cas, vous aurez trouvé le meilleur chemin mais dans l’autre, vous seriez probablement arrivé avant sur l’autre rive !



Ces méthodes permettent d’obtenir une solution satisfaisante en un temps acceptable, en n’explorant délibérément qu’une partie de l’espace des combinaisons. Elles sont plus adaptées dans une optique de réactivité.



Les métaheuristiques sont plus évoluées que les heuristiques car elles parcourent l’espace de solutions en essayant d’explorer les zones prometteuses, tout en évitant d’être « emprisonné » par un optimum local (maximum ou minimum). Nous ne pouvons donc que recommander leur usage.



Rentrons encore un peu plus dans le dur du sujet (désolé pour ceux qui aimaient bien les rivières et les pierres). Les métaheuristiques les plus classiques pouvant être utilisées pour un problème de planification sous contraintes sont les suivantes :

• Le recuit simulé : explore l’espace de recherche tout en acceptant de dégrader sa solution afin de sortir des optima locaux. Tout au long du processus, le recuit va de moins en moins accepter ces dégradations, ce qui va le faire converger vers un optimum (que l’on espère) global.

• La méthode Tabou : à l’inverse du recuit simulé, cette méthode est déterministe et a une notion de mémoire. Le choix du meilleur voisin d’une solution pousse l’algorithme à trouver les optima locaux ; et comme l’exploration de l’espace de recherche est effectué en limitant le voisinage de la solution en rendant « tabous » certains mouvements, l’algorithme doit théoriquement visiter l’optimum global.

• Les algorithmes évolutionnaires : issus de la théorie de l’évolution de Darwin, qui manipulent plusieurs solutions en même temps, et qui en les combinant forment de nouvelles solutions. Le fait d’avoir une population de solutions facilite l’exploration de l’espace de recherche, et les meilleures solutions seront favorisées pour participer à la création de nouvelles solutions ce qui aura pour effet de favoriser les combinaisons des « bonnes caractéristiques », et donc de trouver un optimum global.



Selon le cas, une ou plusieurs de ces méthodes peuvent être testées et comparées afin d’obtenir les meilleurs résultats, dans une démarche test & learn.