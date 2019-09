IA : Jean-Luc Marini nouveau directeur du laboratoire d'Intelligence Artificielle de Axys-Consultants

Ph.D en sciences de l'information et de la Communication, titulaire d'une maîtrise de Mathématiques Appliquées, diplômé de l'IAE de Lyon en informatique de gestion - où il a également été professeur associé, responsable d'un Master en Management des Systèmes d'Information pendant plusieurs années, Jean-Luc Marini a également été membre de l'équipe de recherche MAGELLAN*.



C'est pour ses qualités pédagogiques complétant une expérience de plus de 20 ans à la tête de services de R&D dans des grands groupes français et internationaux ainsi que des startups où il a déployé de nombreux projets d'IA qu'il a été recruté. Sa mission est de structurer et diriger le laboratoire d'IA d'Axys Consultants. Son équipe d'ores et déjà constituée de plusieurs personnes est appelée à grandir rapidement.



« Augmenter les capacités des clients grâce à l'IA »



« Nous avons lancé dernièrement notre Lab IA, afin Une image contenant homme, cravate, personne, completDescription générée automatiquementde pouvoir « augmenter » les capacités de nos clients grâce à l'intelligence artificielle. Nous souhaitons porter une vision globale et équilibrée de la performance (financière, opérationnelle, sociale et environnementale), tout en ayant à cœur de développer l'intelligence collective des entreprises, leur capacité d'apprentissage (capitalisation, transformation) et leur capacité d'innovation grâce à l'IA » Paul Strippe, Directeur Général d'Axys Consultants



Fort de 220 collaborateurs, Axys Consultants est basé à Paris et compte 4 filiales neosight (spécialiste des projets SAP), Axys Odyssey (travel & expense), Axys Asia (Hong Kong) et Axbility Consulting (New York). Le LAB IA développera des solutions d'IA pour améliorer la performance des clients de ses filiales ainsi que de ses cinq Business Unit (Achats, Finance & performance management, Digital marketing & commerce, data, Accompagnement au changement et transformation digitale).



Favoriser la co-construction et l'émergence d'une communauté ouverte autour de l'IA



Le Lab IA a pour vocation de :



- faciliter les collaborations avec les clients sur des « business cases » en conjuguant, démarche de co-construction et recherche de solutions concrètes



- favoriser l'émergence d'une communauté ouverte autour de l'IA avec les acteurs institutionnels, les leaders d'opinion, les réseaux d'influence, les acteurs technologiques et les start-ups évoluant dans les différents métiers de l'IA.



« C'est dans cette optique, que nous avons signé un partenariat avec Telecom Paris, l'IAE de Lyon et avons adhéré à Cap Digital. Nous organisons également tous les mois des événements comme les #GoodMorningIA qui réunissent des experts pour échanger sur les grands sujets de l'IA » précise Jean Luc Marini qui a choisi de rejoindre Axys Consultants afin de relever un nouveau défi, celui de créer et de gérer un laboratoire d'intelligence artificielle au sein d'un cabinet de conseil en management et transformation digitale et d'aider Axys Consultants à construire une offre dans le domaine de l'IA en lien avec les practices métier du cabinet.



L'objectif de Jean-Luc Marini est également de participer à l'acculturation des consultants aux enjeux, usages et technologies d'intelligence artificielle et d'animer une communauté ouverte dans le domaine de l'IA. Les valeurs d'Axys consultants en termes de diversité, de partage, d'engagement, d'audace et d'innovation ont également été un facteur important dans la décision de Jean-Luc Marini de rejoindre Axys Consultants.



Disposant de moyens importants, Jean-Luc Marini et son équipe, associés aux experts métier des BU et filiales d'Axys Consultants, ont choisi de répondre à des problématiques complexes comme le désengorgement de la dépose minute d'un grand aéroport français, use case traité en partenariat avec le pôle décisionnel et Big Data de la Direction des Systèmes d'Information.