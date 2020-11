La demande pour les produits de base de données cloud d’Alibaba Cloud a doublé

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, a vu la demande pour ses produits de base de données doubler d’une année sur l’autre. Cette progression a été alimentée par les besoins croissants des industries de développer leurs activités en ligne pour faire face aux effets durables du COVID-19. Alibaba Cloud est le troisième fournisseur mondial de solutions de cloud computing, et ses technologies de base de données servent actuellement plus de 100 000 entreprises dans le monde.



Pour soutenir la transformation numérique de ses clients, l’équipe en charge des bases de données d’Alibaba Cloud a lancé, lors de la conférence Apsara 2020, une série de nouveaux produits et de mises à jour de fonctionnalités, qui comprennent une famille de produits de base de données natifs du cloud couvrant OLTP, OLAP, NoSQL, des outils et des utilitaires, ainsi qu’une plateforme de base de données managée. Ces produits apportent un riche portefeuille de solutions au sein de l’écosystème des bases de données couvrant le cycle complet du traitement, du stockage, de la gestion et de l’analyse des données.



Lindorm, la base de données multimodèle cloud native qui a servi à soutenir l’écosystème interne du groupe Alibaba, est ainsi introduite sur le marché afin de bénéficier à l’ensemble de l’écosystème cloud d’Alibaba et aux clients publics. Lindorm est une base de données cloud native, avec un stockage abordable et des caractéristiques de traitement flexibles. Elle est adaptée aux applications nécessitant un traitement massif de données hétérogènes non structurées, semi-structurées et structurées. Avec Lindorm, les entreprises sont capables de réduire le coût de stockage de 80 % par rapport à l’utilisation de bases de données conventionnelles, avec une garantie de disponibilité d’au moins 99,99 %.



PolarDB-X, la base de données distribuée cloud native d’Alibaba Cloud est mise à jour avec un traitement hybride transactionnel/analytique et un index secondaire global pour les données distribuées. Avec les nouvelles mises à jour, la solution est capable de répondre à un grand nombre de demandes de transactions en ligne simultanées et massives. Elle aide en parallèle les e-commerçant à accélérer l’analyse complexe des données avec un traitement 5 à 10 fois plus efficace. Les entreprises qui ont besoin de données extrêmement rapides et de fonctionnalités de traitement des transactions, notamment pour les plateformes logistiques, sont en mesure de déployer PolarDB-X pour répondre à leurs besoins instantanés.



Basé sur l’architecture découplée du stockage et de l’informatique, AnalyticDB (ADB) crée un entrepôt de données automatique et flexible, cloud-native, capable d’intégrer des analyses interactives en ligne et des opérations de calcul hors ligne. De plus, AnalyticDB MySQL (ADB MySQL) peut répondre aux besoins en ressources des charges de travail des utilisateurs grâce à son élasticité sur la consommation de temps, le stockage des données et l’isolation des groupes pour réduire les coûts et augmenter la stabilité des opérations. Grâce à son moteur « Laser » multimaster et à haute simultanéité, ADB MySQL est capable de répondre aux besoins de calcul en temps réel avec un coût réduit de 50 à 80 % pour l’entreprise.



Cloud-native Data Lake Analytics (DLA) a mis à jour ses fonctionnalités avec Serverless Spark qui permet de provisionner 300 nœuds en 1 minute. Grâce aux moteurs de calcul serverless Presto et Spark, la solution offre aux entreprises une plateforme de data lake efficace et facile à utiliser, avec des fonctions telles que la création de lake en un clic, la découverte et la gestion de métadonnées et la gestion de Delta Lake. ABD et DLA ont toutes deux été déployées avec succès dans divers secteurs, notamment la finance, l’industrie manufacturière, le retail, l’aviation et la logistique, afin de faciliter les processus de transformation numérique.



« Dans son dernier Magic Quadrant, Gartner a fusionné les solutions DMSA (Data Management Solution for Analytics) et OPDBMS (Operational DBMS) en un seul quadrant magique Cloud DBMS, ce qui indique où se situe l’avenir de la technologie des bases de données », a déclaré le Dr Feifei Li, président de Alibaba Cloud Database Products Business. « Nous voulons que nos clients suivent la tendance future, et nous continuerons à innover et à leur fournir la meilleure technologie de base de données afin qu’ensemble, nous puissions construire un socle solide pour leur processus de transformation numérique ».



Selon Gartner, les bases de données dans le cloud devraient prévaloir dans un avenir proche et d’ici 2023, 75 % de toutes les bases de données seront sur une plateforme cloud. Dans son récent rapport intitulé 2019 Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems, Alibaba Cloud a été reconnue comme un acteur du quadrant « Challengers ».