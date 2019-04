La dernière version de SAP HANA permet aux professionnels de prendre rapidement des décisions éclairées et en toute confiance

Les mises à jour sont nombreuses : prise en charge cloud améliorée, prise en charge de la mémoire persistante avec Intel, recommandations intelligentes pour une gestion efficace de la base de données, nouvelles capacités d’apprentissage automatique (machine learning), certification d’infrastructure hyperconvergée (HCI), mise en couches des données économique et optimisée, et améliorations en matière de sécurité des données. Ces innovations SAP HANA aident les entreprises à agir de façon plus éclairée, plus agile et plus efficace.



« SAP HANA est le cœur et l’âme de SAP », a déclaré Gerrit Kazmaier, vice-président senior de SAP HANA and Analytics chez SAP. « La dernière version de SAP HANA met à la disposition de tous la puissance des données et du calcul en mémoire. Les entreprises bénéficient ainsi d’une connaissance plus approfondie de leur activité pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Plus de 28 000 clients utilisent SAP HANA pour connaître, en temps réel, la situation précise de leur entreprise. Les entreprises disposent enfin d’une plateforme unique de données professionnelle qui leur permet de traiter des informations provenant de tous les canaux. Elles peuvent ainsi continuer à innover, prévoir les résultats commerciaux et découvrir de nouvelles opportunités commerciales. »



SAP HANA offre plus de souplesse aux clients qui bénéficient de la flexibilité et du choix de gérer les données et d’exécuter les applications dans des environnements multi-cloud, hybrides et locaux. La dernière version améliore les performances applicatives grâce à une capacité mémoire optimisée, tout en réduisant le coût total de possession (TCO) via une hiérarchisation des données (data tiering) avancée capitalisant sur la nouvelle extension de stockage native de SAP HANA et la prise en charge des nouveaux modules de mémoire persistante Intel Optane DC.



« Nous avons évalué la nouvelle technologie de mémoire persistante d’Intel avec nos deux systèmes SAP HANA existants et avons observé une amélioration de plus de 400 % des temps de chargement des données au démarrage, ce qui contribue vraiment à maintenir la continuité de l’activité lors des opérations de maintenance programmées », a déclaré Daniel Rothmund, le responsable informatique du développement et de l’innovation SAP chez Geberit, leader européen des produits sanitaires.



« Quand nous avons migré notre entrepôt de données et notre système ERP SAP d’Oracle vers SAP HANA, nous avons constaté une amélioration des performances, réalisé des économies et observé une réduction de 72 % du volume de la base de données », a précisé Rothmund. « Avec l’innovation continue de SAP HANA, nous sommes certains de disposer de la plateforme numérique la plus intelligente, ce qui nous permet de prendre plus rapidement des décisions éclairées pour nos clients. »



Lisa Davis, vice-présidente et directrice générale, Digital Transformations & Scale Solutions, Enterprise & Government, Data Center Group chez Intel, a indiqué : « La nouvelle technologie de mémoire persistante d’Intel présente des capacités de données supérieures, un coût de possession (TCO) inférieur pour la plateforme et fournit des informations plus rapidement. Elle permet également de stocker davantage de machines virtuelles sur un seul système, ce qui réduit considérablement les exigences matérielles. SAP HANA est la première principale plateforme de gestion de données à être optimisée pour cette innovation décisive, et les fonctionnalités améliorées de hiérarchisation des données sont extrêmement complémentaires. Cela permet des temps de récupération plus rapides pour SAP HANA, ce qui contribue à réduire les arrêts planifiés ou imprévus, ainsi que les coûts d’exploitation du cloud, tout en offrant un environnement applicatif extrêmement résilient. »



Les clients bénéficient de l’intelligence intégrée de SAP HANA qui accélère les opérations informatiques et de sciences des données en traitant automatiquement les flux de travail analytiques et transactionnels en temps réel pour tous les types de données. Les nouvelles API de machine learning Python et R permettent aux spécialistes des données de travailler dans des environnements familiers, tout en accédant directement aux données et aux puissantes capacités d’apprentissage automatique intégrées à la base de données dans SAP HANA. La dernière version propose également aux administrateurs de la base de données des recommandations intelligentes sur l’optimisation SQL, la mise en couches des données, etc.



SAP HANA modernise la gestion des données par le développement d’une large prise en charge multi-cloud et d’une flexibilité extrême pour les déploiements en cloud, hybride et sur site. SAP propose aux fournisseurs d’infrastructures hyperconvergées (HCI) la certification SAP HANA leur permettant d’apporter l’agilité des infrastructures de type cloud à tous les environnements. Grâce à une approche innovante de la virtualisation des données, SAP HANA continue à améliorer sa capacité à connecter les données de façon transparente, en tous lieux. En outre, SAP HANA est la première plateforme de données à anonymiser les données personnelles en temps réel sans duplication. Désormais, avec ces nouvelles améliorations, SAP HANA propose une gestion de la confidentialité des données de bout en bout.