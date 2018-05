La fraude aux « influenceurs » : ils gagnent leur vie sur le dos de millions de faux abonnés

Ce type de fraude devient de plus en plus facile à commettre sur les réseaux sociaux. Ce sont des profils créés sur Facebook, Instagram ou une autre plateforme sociale, lesquels prétendent avoir des centaines de milliers d’abonnés (followers), fans, « j’aime » et commentaires pour attirer l’attention des agences de marketing et obtenir des avantages économiques provenant des campagnes publicitaires, des financements pour des voyages, des invitations à des restaurants, des événements ou recevoir des cadeaux juteux. Mais la réalité est que les agences et les marques sont victimes de fraude, avec des influenceurs qui se multiplient rapidement et artificiellement à travers l’achat massif d’abonnés inexistants. Beaucoup d’entre eux sont des « bots », des faux profils automatisés qui simulent être des vraies personnes avec des noms inventés et des photos volées, d’autres sont même le produit de l’usurpation d’identité d’utilisateurs réels.



C’est ce qu’a voulu démontrer l’agence espagnole spécialisée en marketing d’influence, H2H Human to Human. Elle a créé un nouveau profil sur Instagram en embauchant une actrice, elle a fait grandir artificiellement sa « nouvelle communauté » en achetant des paquets massifs de faux abonnés, j’aime et commentaires pour seulement 500 euros. La troisième semaine du projet, la fausse influenceuse, qui avec 30.000 faux abonnés achetés d’une manière planifiée pour éviter de lever des soupçons, a commencé à recevoir des offres commerciales et à être contactée directement par les agences et marques pour lui offrir des campagnes payées et d’autres types de collaborations. Ces dernières – les agences – n’ont vérifié aucune mesure de l’aptitude de la prétendue influenceuse. Un photographe professionnel et une styliste de mode ont rejoint ce projet de quatre mois de l’agence H2H, pour générer tout le contenu de haute qualité nécessaire et, de cette façon, passer inaperçus sur le réseau social, sans éveiller le moindre type de soupçon.



Avec cent mille abonnés fantômes et un million de faux « j’aime », cette influenceuse parvient à se faire offrir des vêtements, avoir des nuits gratuites dans des hôtels, des taxis à disposition, des déjeuners et dîners sans frais pour elle et ses amis, des invitations à de grands événements de mode et s’infiltrer dans le monde des influenceurs. Seulement quatre mois ont été nécessaires pour créer une fausse « influenceuse » et faire tomber plusieurs agences dans le piège. Luis Díaz, Directeur Général de l’agence H2H, leader de ce projet, souligne que « l’objectif de cette expérience est simplement de découvrir ce qui existe réellement dans le monde de l’influenceur, et que personne ne semble voir ».