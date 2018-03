Lancement réussi pour l'Analytics Suite 2 d'AT Internet qui séduit le marché européen

Plusieurs dizaines de nouveaux contrats



En quelques mois, le lancement de l'Analytics Suite 2 porte déjà ses fruits. L'éditeur français, désigné « Leader » dans la dernière étude Forrester gagne des parts de marché en France. AT Internet élargit son portefeuille clients avec des marques comme Skyrock, Studyrama, Seloger.com, ou encore Europages et les Indés Radios. L'entreprise girondine poursuit également sa progression à l’international. En Allemagne, elle réussit à convaincre Olympia Verlag (groupe médias, éditeur du site kicker.de, leader allemand de l’information sportive) et Biallo (e-commerce), ou encore RTÉ (1ère télévision publique irlandaise) au Royaume-Uni et CarFind (site de petites annonces Sud-Africain) ainsi que des organismes publics et institutions de l'Union Européenne comme le Parlement Européen. Au mois de décembre 2017, l’éditeur Digital Analytics enregistre une augmentation de près de 20% du volume global de « server calls » mesurés par rapport au mois précédent.



Des innovations ancrées dans la réalité du business



Ce bilan positif est le résultat d’une stratégie Produit fortement orientée vers les besoins métiers des entreprises : des interfaces simples, fluides et une capacité d’activation de la donnée immédiate pour les utilisateurs débutants, comme avancés. Les innovations d'AT Internet autour des problématiques de qualité de la donnée semblent aussi faire écho auprès des clients. La technologie Tag Crawler, qui permet d'accélérer le contrôle qualité (en repérant automatiquement des éléments non taggués sur des sites web volumineux) est un l'exemple même de l'adoption réussie du nouvel outil d'AT Internet. Cette collaboration avec OnCrawl, le partenaire et voisin bordelais d'AT Internet, s'inscrit dans une stratégie plus large d'ouverture vers d'autres outils d'optimisation de l'écosystème digital. L'objectif visé est que le produit s'adapte à l'utilisateur (et non l'inverse) en répondant continuellement aux enjeux réels des analystes.

Des investissements porteurs dans le Machine Learning et l’IA



L’autre atout majeur du produit qui séduit le marché est l’intégration de technologies de Machine Learning et d’Intelligence Artificielle. Les équipes R&D d’AT Internet travaillent notamment sur des systèmes d’identification automatique d’anomalies, de détection de robots et de clustering automatique RFM (analyse segmentée) dans la solution. Depuis plusieurs années, AT Internet multiplie les partenariats avec des instituts de recherches universitaires (Labri et CATIE) pour développer des outils prédictifs et rendre opérationnelles les technologies décisionnelles les plus avancées.



Une solution 100% conforme au RGPD



AT Internet se démarque aussi de ses concurrents par la totale conformité de sa solution Analytics Suite avec les obligations légales du RGPD (Règlement général de protection des données) qui entrera en vigueur en mai prochain. Le stockage des données analytiques réalisé exclusivement en Europe apporte de véritables garanties en matière de protection et de confidentialité. C’est un paramètre que les entreprises doivent impérativement intégrer et qui fait désormais pencher la balance pour des éditeurs comme AT Internet.



Pour commenter ces résultats Mathieu Llorens, Directeur général d'AT Internet, déclare : "La fin d'année 2017 a été fructueuse car notre nouveau produit est en phase avec le marché, pour qui la fiabilité de la donnée et la qualité de l’UX sont des aspects déterminants. Les semaines et mois à venir s'annoncent tout aussi encourageants au vu des contrats en cours de finalisation avec des références internationales majeures dans les secteurs de la finance, du e-commerce et du secteur public."