La nouvelle plate-forme X3 de MariaDB est disponible dans le Cloud comme service managé

MariaDB® Corporation annonce aujourd'hui la disponibilité générale de son offre MariaDB Platform X3, la première solution de base de données open source qui fédère les charges de travail transactionnelles et analytiques à grande échelle ainsi qu'un nouveau service managé MariaDB qui prend en charge les déploiements dans les clouds publics et hybrides. MariaDB Platform X3 est conçue pour répondre aux besoins croissants qu’ont les entreprises de monétiser toujours plus leurs données à la fois concrètement et en temps réel.



« Les offres de services de cloud public n'ont pas su aider les entreprises à gérer leurs différents environnements Cloud et sur site, » déclare Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation. « Contrairement à Amazon RDS et à Aurora, MariaDB offre une très grande souplesse à ses clients, tant en termes de types de charge de travail supportés, de mode de déploiement de MaríaDB, de configuration de la base de données et désormais, grâce à MariaDB Platform X3, d'association d'opérations transactionnelles et analytiques. Aucune autre solution ne rivalise avec cette nouvelle offre. »



L'approche traditionnelle de la gestion des données divise l'infrastructure entre systèmes transactionnels (OLTP) et analytiques (OLAP). Cette approche source de complexité, impose deux environnements d'administration et empêche d'obtenir rapidement des résultats sur les données transactionnelles à grande échelle. En outre, elle ne permet pas aux utilisateurs d'applications de consulter et d'interroger les données d'historique. MariaDB Platform X3 associe MariaDB TX et MariaDB AX au sein d'une seule et même plate-forme pour redimensionner de manière unique les opérations transactionnelles ou analytiques et soutenir ainsi les objectifs de croissance de l'entreprise. Solution unifiée et unique, MariaDB Platform X3 simplifie le traitement et renforce les performances opérationnelles et analytiques pour fournir une visibilité totale et un accès analytique complet aux données d'historique.



Placer la barre plus haut en matière de service de bases de données relationnelles grâce au service managé de MariaDB



Pour aider les entreprises à optimiser leur stratégie Cloud, MariaDB lance un service managé pour les déploiements dans les clouds publics et hybrides. Ce service managé ne se limite pas au déploiement, à la sauvegarde et à la reprise après une panne standard d'une base de données ainsi qu'aux mises à niveau régulières ; il offre également des fonctionnalités de supervision proactive, de migration, de changements de schéma, d'optimisation des requêtes et des performances, ainsi que des mises à jour de sécurité. Géré par des architectes Cloud de MariaDB et des administrateurs de bases de données distantes certifiés pour assurer une couverture complète 24 heures sur 24, le service managé de MariaDB garantit aussi le fonctionnement optimal des bases de données clients, leur optimisation pour réduire les coûts d'infrastructure Cloud inutiles ainsi que la disponibilité permanente et en temps réel d'experts techniques. Contrairement aux fournisseurs de Cloud qui limitent le support technique aux dysfonctionnements des bases de données, le service managé de MariaDB va au delà, il diagnostique avec précision les problèmes, identifie les causes racines et collabore avec les clients pour prévenir les situations problématiques récurrentes. Disponible dans trois configurations de base s'appuyant sur les bonnes pratiques, ce service managé permet de lancer des traitements transactionnels, analytiques (autonomes ou en complément d'un déploiement transactionnel sur site existant) ou encore des traitements transactionnels/analytiques hybrides (HTAP).



La plateforme MariaDB Platform X3 et le service managé MariaDB sont disponibles immédiatement.



Pour en savoir plus, vous pouvez participer à notre prochain séminaire ou à la conférence annuelle des utilisateurs MariaDB baptisée MariaDB OpenWorks qui se tiendra du 25 au 27 février 2019 à New York.



« SQL a été et continuera d'être la méthode préférée pour stocker les données métiers, » déclare James Curtis, analyste en chef de la section Plates-formes et traitement analytique des données chez 451 Research. « Et comme la situation n'est pas près de changer, les moteurs SQL auront de toute évidence besoin d'une solution distribuée complémentaire pour analyser et dimensionner les données. La plate-forme X3 de MariaDB vise à répondre à toutes les situations au moyen d'une plateforme de traitement hybride capable de s'adapter aux besoins évolutifs des entreprises. »



« L'an dernier, nous avons atteint un stade critique avec notre infrastructure de base de données. Le volume de données transactionnelles stockées a été tel qu’il a eu des répercussions sur certaines fonctionnalités, notamment les services d'analyse Web, au point que nous avons été contraints de limiter les données d'historique que nous utilisons aux seuls quatre derniers mois, » déclare Germán Castro Pérez, Directeur des technologies chez QBerg. « En associant la solution analytique de MariaDB à notre environnement transactionnel MariaDB, nous avons pu stocker un volume sensiblement supérieur de données d'historique à des fins analytiques, qui plus est avec une marge de stockage disponible, ce qui a grandement contribué à réduire la durée globale de traitement. Grâce à l'utilisation de MariaDB comme plate-forme permettant d'associer nos traitements transactionnels et analytiques, nous avons pu offrir un niveau d'excellence jamais atteint à nos clients. »



« Chez GiG Sports, nous utilisons une combinaison de services sur site et en dehors, MariaDB gère entièrement nos bases de données », a déclaré Alan Aquilina, responsable du développement logiciel chez GiG Sports. « Nous avons utilisé MariaDB pour déployer et gérer notre infrastructure de base de données critique dans le Cloud et sur site. L’équipe de MariaDB a joué un rôle déterminant pour nous permettre de nous lancer rapidement avant la Coupe du monde et de continuer à nous assurer que les bases de données fonctionnent au mieux. »