La plateforme Data-to-Everything de Splunk gagne en envergure et en vitesse : plus de 18 000 clients transforment les données en actions

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur de la plateforme Data-to-Everything, a annoncé aujourd'hui que les nouvelles versions de Splunk® Enterprise et Splunk Cloud™ allaient ouvrir aux clients de nouvelles façons de libérer de la valeur et de mobiliser les données pour l’ensemble de leurs questions, décisions et actions. Ces innovations alimentent la plateforme Data-to-Everything et aident les clients à résoudre tous les problèmes de données, à toutes les échelles. Splunk Enterprise 8.0 est maintenant disponible partout.



Lors de notre conférence annuelle .conf19, devant une foule de plus de 11 000 clients et partenaires, Splunk a également annoncé la disponibilité de Splunk Data Fabric Search (DFS) et Splunk Data Stream Processor (DSP). Grâce à ces technologies innovantes, Splunk propose à ses clients de dépasser la façon dont ils interagissent actuellement avec les données, en rendant possible des recherches fédérées et des traitements de flux à très grande échelle.



« Tous les problèmes auxquels sont confrontés actuellement les entreprises sont des problèmes de données, et Splunk élabore des produits et des solutions pour permettre à ses clients d'atteindre les résultats tangibles qu’ils visent, » explique Tim Tully, Vice-président senior et Directeur technologique de Splunk. Il poursuit : « que les clients souhaitent la rapidité de Splunk Data Fabric Search, les capacités temps réel offertes par Data Stream Processor, ou l'accès fourni par Splunk Connected Experiences, Splunk offre la plateforme Data-to-Everything pour aider tous les utilisateurs au sein d’une organisation à affronter tous types de défis engendrés par les données. »



Joe Barnes, Directeur de la protection de la vie privée et de la sécurité, Université de l’Illinois a expliqué : « nous sommes déterminés à être des leaders dans la formation, la recherche et l’engagement du public, ce qui a beaucoup influencé notre choix de Splunk Cloud comme plateforme de données pour le campus. Splunk Cloud nous aide à tout administrer, de l’IT et la sécurité à la création d’expériences personnalisées pour les étudiants, autant dans la salle de classe qu’en dehors. La capacité de Splunk Data Stream Processor à masquer les informations privées des étudiants en temps réel nous arme d'un outil très efficace pour offrir un campus plus sûr et plus connecté. »



Analysez et agissez rapidement sur vos écosystèmes de données avec Data Fabric Search et Data Stream Processor



Splunk DFS accélère et normalise l’expérience d'analyse de données en interconnectant rapidement, au sein d'une vue unique, les renseignements provenant de jeux de données massifs répartis sur différents dépôts de données. Pour les clients qui ont des données réparties dans de multiples dépôts, y compris des entrepôts de données non-Splunk, DFS réunit toutes ces données pour offrir une visibilité complète sur toute l’entreprise.



Splunk Data Stream Processor est une solution de traitement de flux en temps réel qui recueille en continu de grands volumes de données à haute vélocité, provenant de sources diverses. Il les transforme ensuite en informations et en renseignements utiles puis les distribue en résultats à Splunk ou une autre destination en quelques millisecondes. Les utilisateurs peuvent ainsi livrer des informations riches de sens à diverses destinations et dépôts de données afin de permettre aux analystes et autres professionnels d’extraire rapidement des renseignements et de prendre des décisions stratégiques. Splunk DSP masque également les données sensibles pour protéger les informations critiques pouvant avoir un impact négatif sur une entreprise.



Jon Prall, VP de l'ingénierie en production et communications chez Verizon Media, a commenté : « grâce à Data Fabric Search de Splunk, nous pouvons détecter et répondre aux problèmes potentiels en quelques minutes, et non plus en plusieurs heures, ce qui permet à nos équipes de se consacrer à mettre au point des produits innovants et personnalisés pour nos clients. Data Fabric Search parvient à dompter la puissance de multiples déploiements Splunk pour obtenir des renseignements opérationnels à partir de milliards d'événements, grâce à des requêtes optimisées aux dimensions flexibles. »



Splunk élargit l’accès aux données et permet à ses clients de parler à leurs données en langage naturel sur la plateforme



Splunk élargit son offre et rapproche encore ses clients de leurs données. Splunk Connected Experiences délivre des renseignements à la volée grâce à la réalité augmentée (AR), aux appareils mobiles et aux applications qui offrent aux utilisateurs la possibilité d'accéder à leurs données partout, à tout moment. Parmi les améliorations apportées à Connected Experiences, citons sa disponibilité généralisée sur les appareils Android et une intégration plus étroite avec Splunk Enterprise et Splunk Cloud.



Aujourd'hui disponible avec Connected Experiences, la plateforme de langage naturel (NLP) de Splunk offre à un plus grand nombre d’utilisateurs la possibilité d'accéder à des informations importantes de leur entreprise en parlant à leurs données à l'aide de leur appareil mobile, grâce aux applications Splunk Mobile et Splunk TV. Les utilisateurs peuvent ainsi formuler des questions à voix haute et recevoir une réponse du système. Les réponses peuvent être configurées pour apparaître en tant que tableaux de bord Splunk ou en tant que résultats de recherche sauvegardés, avec des descriptions en langage naturel. L'application Splunk Mobile est téléchargeable gratuitement sur l’App Store, et l’application Splunk TV est uniquement disponible sur l’App Store d’Apple TV. La plateforme NLP sera disponible sur Android en fin d’année.



Découvrez, explorez et supervisez les processus avec une interface utilisateur intuitive



Splunk Business Flow est une solution rapide, flexible et intuitive d'exploration des processus qui permet de les améliorer et offre aux professionnels des opérations métier un moyen interactif de découvrir, explorer et vérifier la conformité de tous les processus métier. La nouvelle version de Splunk Business Flow est maintenant universellement disponible : tous les utilisateurs peuvent utiliser des notifications pour veiller à ce que leurs processus les plus vitaux respectent les seuils de performance attendus.