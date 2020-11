La start-up française Prevision.io lève 6 millions d'euros pour accélérer sa croissance

Pour répondre à l'enjeu crucial de productivité et d'efficacité, des entreprises dans la création et la mise à disposition aux métiers de modèles prédictifs puissants, Prevision.io a lancé en 2016 une plateforme qui permet aux Data Scientists, Business Analysts et experts métiers de bénéficier d'un logiciel complet avec lequel ils peuvent construire rapidement tous types de modèles puis de les exposer en interne ou en externe grâce à une marketplace unique. L'App Exchange de Prevision.io fournit aux tiers la capacité de créer des modèles ou utiliser les modèles déjà disponibles afin de les distribuer de manière globale.



« Avec Prevision.io, nous démocratisons l'usage de l'intelligence artificielle et permettons aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle à l'aide de notre plateforme et d'une marketplace riche de solutions intelligentes, fiables et prêtes à l'usage. Les Data Scientists et les développeurs voient leur productivité boostée grâce à l'auto-apprentissage. Les métiers obtiennent rapidement des modèles fiables à forts ROI tout en conservant une forte autonomie, et les DSI disposent d'une plateforme complète répondant aux exigences et aux critères de fiabilité, de monitoring, et d'intégration à leurs systèmes » explique Tuncay Isik, co-fondateur de Prevision.io, qui ajoute « nous sommes ravis de cette levée qui va nous permettre d'accélérer la commercialisation et le marketing de notre solution, et d'atteindre le marché au global notamment aux Etats-Unis avec l'entrée au capital de Upfront Ventures avec qui nous partageons notre ADN technologique et notre volonté d'accélérer les mutations de notre société grâce aux nouvelles technologies. La présence de nos investisseurs historiques dans ce tour nous conforte dans le soutien dont nous bénéficierons lors des prochaines phases d'accélération ».



Upfront Ventures, fonds basé à Los Angeles, se félicite de ce nouvel investissement en France tourné vers la data science, force reconnue de cet écosystème. « La démocratisation à l'échelle mondiale de ces nouvelles technologies d'analyse de données sont clefs afin de décupler l'efficacité opérationnelle des processus métiers. Avec des compétences en data science uniques en France, nous considérons Prevision.io comme étant parfaitement positionné pour tirer parti de ces transformations d'envergure au sein des grands groupes » selon Yves Sisteron, Investment Managing Partner chez Upfront Ventures. Valère Rames, Partner chez Hi inov Dentressangle ajoute : « Nous sommes heureux d'accompagner Prevision.io depuis son premier tour il y a trois ans, et aujourd'hui de prolonger notre accompagnement de concert avec Upfront Ventures dans le but de contribuer à l'accélération commerciale de la société et au renforcement de son avance technologique. »