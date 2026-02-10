La transition vers une gestion intelligente des données non structurées

Au cours de la dernière décennie, la création de données a été multipliée par 100, et selon l’IDC, 80% des données d’une entreprise sont aujourd’hui non structurées. Ces données sont réparties autour d’une large variété de formats de fichiers, dont des PDF, des transcriptions de discussions, des vidéos, des fichiers audio, des contrats et des réseaux sociaux. Bien qu’elles contiennent des informations précieuses, elles restent largement sous-exploitées. Le véritable défi n’est plus l’accumulation de données, mais leur compréhension contextuelle.



L’adoption de l’IA devenant une stratégie non négligeable pour les entreprises, le besoin de transformer ces données non structurées en un format exploitable a également pris davantage d’importance. Pour en extraire tout son potentiel, elles auront tout intérêt à passer d’une logique d’archivage à une logique d’intelligence opérationnelle.



C’est là que les plateformes de gestion documentaire améliorées prendront toute leur importance et permettront aux organisations de se démarquer. Concrètement, elles aideront les entreprises à identifier les données structurées au sein de contenus non structurés et d’activer des modèles d’IA spécialisés en fonction du contexte commercial, entraînés pour chaque secteur d’activité. Cette spécialisation sera un facteur clé de différenciation. En effet, une IA généraliste ne suffit plus, elle doit comprendre les enjeux propres à chaque industrie.



Les agents d’IA, quant à eux, joueront un rôle clé dans l’amélioration de la productivité des employés. En analysant en continu les contenus non structurés, ils automatiseront les tâches répétitives et mettront en avant les informations critiques, permettant ainsi de prendre des décisions plus rapides, mieux informées, et plus stratégiques.



Aussi, cette transformation ne pourra se faire sans une gouvernance rigoureuse. La conformité des données, la sécurité et un contrôle granulaire des accès doivent être intégrés nativement aux plateformes. De la prévention en temps réel des pertes de données, à la limitation des actions sensibles, et à la gestion fine des droits d’accès aux dossiers, la confiance de l’IA repose sur une maîtrise totale de l’information.



Les données non structurées ne seront ainsi plus un angle mort des systèmes d’information. Les modèles IA de vision, combinés aux grands modèles de langage larges (LLM), permettront d’en extraire toute la valeur et de maintenir la compétitivité des entreprises. Celles qui modernisent dès aujourd’hui leur infrastructure technologique pourront pleinement tirer parti des analyses de ces données et en extraire une valeur durable.